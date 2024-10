Alpine compte aujourd’hui une voiture dans sa gamme : l’A110. Le coupé adulé par les amateurs de sport pour sa légèreté et sa tenue de route. Pour étoffer sa gamme et accessoirement son cahier de commandes, la fabriquant de Dieppe n’a d’autre choix que de proposer la carrosserie que tout le monde s’arrache, un SUV.

dailymotion L'Alpine A390 est un SUV de conquête

Voici, l’A390_β, le tout premier SUV d’Alpine qui préfère le qualifier de « sport fastback ». Le nouveau venu exposé ici sous la forme d’un showcar est fidèle à 85 % à celui du futur modèle de série. Ce SUV mesure environ 4, 60 m, il se positionne à cheval entre les segments C et D. Il est et restera 100% électrique et viendra concurrencer dès 2025 des poids lourds comme le Porsche Macan et la Tesla Model Y.

Ce show-car est un SUV qui ne s’assume pas. Chez Alpine on le qualifie plutôt de crossover ou de sport fastback. La silhouette plus étirée se veut proche d’une goutte d’eau, selon les designers. On remarque la lunette arrière plongeante, les imposantes jantes de 22 et 23’’ et surtout cette toute nouvelle orientation de design.

En effet, les quatre optiques, marque de fabrique d’Alpine disparaissent et laissent place à une calandre en pointe sous laquelle court un bandeau LED. Sous les feux très fins on voit apparaître une nuée de triangles qui déborde sur le pare-chocs, comme chez Peugeot. "L'A110 était une réinterprétation d'un modèle existant. L'A390 est un modèle inédit. Nous lui avons donc offert un design inédit", expliquait Antony Villain, le Directeur du style de la marque.

La partie arrière, assez spectaculaire, abrite un bandeau lumineux. Ce dernier se déploie ou se rétracte de 80 mm, permettant ainsi à l’A390_β de passer d’un design dit « short-tail » à celui d’un « long-tail » pour réduire la traînée aérodynamique et améliorer l’autonomie du véhicule.

Alors que l’extérieur du show-car A390_β tend à se rapprocher du futur modèle de série, l’intérieur est volontairement conceptuel, permettant de laisser entrevoir une vision futuriste des habitacles de la marque. L’ouverture antagoniste des portes latérales et l’absence de pied milieu ne seront bien sûr pas présents sur la version définitive.

Les designers d’Alpine ont traité deux thèmes chers à la marque : le sport et la montagne. Ainsi l’A390_β recèle un poste de pilotage proche de l’univers de la F1 où le conducteur fait corps avec sa voiture. Le volant et les sièges proposent deux positions de conduite : celle du quotidien et l’autre plus sportive. Une fois enclenché le mode "sport", le siège bascule en position F1, les pédales se relèvent et le volant se resserre.

Ce cockpit est formé d’un triangle lumineux matérialisant l’axe de conduite. Trois lames de verre, situées derrière le volant créent un effet holographique pour une lecture des informations de conduite. Dérivé de la F1, le bouton OV ou « overtake » – déjà présent sur le volant de l’A290 –, permet d'obtenir, d’une pression, toute la puissance moteur de manière instantanée.

A l’arrière, en bon showcar, c’est le thème de la montagne qui est mis à l’honneur. Les deux sièges enveloppants équipés de mousses à mémoire de forme sont blancs comme neige, l’on remarque un plancher minéral, des cristaux même plusieurs petits skieurs. Une chose est sûre la version de série proposera 5 places, mais ne parlez pas ici de voiture familiale. Le thème est aussi tabou. On parle de crossover en tenue de sport.

Ce sport fastback sera équipé de trois moteurs électriques, mis au point par Alpine : un à l’avant et deux à l’arrière pour une puissance que l’on estime à environ 500 ch. L’A390 disposera d'un système de quatre roues motrices non-permanent. La puissance sera repartie par un système intelligent de gestion du couple : l'Active Torque Vectoring.

Cette technologie permet une répartition entre les essieux avant et arrière, et indépendamment à la roue arrière gauche et à la roue arrière droite avec pour objectif d’améliorer l’adhérence, la performance et plaisir de conduite. L’objectif d’Alpine est "d’offrir des sensations de conduite proches de l’A110". Pour cela un autre élément déterminant entrera en jeu et notamment le poids, très réduit sur l'A110. Nous avons posé la question, Alpine reste muet sur une estimation de ce dernier.

Pour les batteries, aussi le constructeur donne peu d'informations. Dans sa logique de polyvalence, le crossover se doit d'offrir un rayon d'action digne de ce nom. Alpine devrait donc piocher dans la banque d’organes du groupe Renault où l'on trouve une grosse batterie de 87 kWh.

La version de série de l’A390 sera exclusivement livrée en 4 roues motrices et sera de fabrication française. Elle sera assemblée dans l’usine Alpine de Dieppe, ses moteurs électriques proviendront de Cléon et les batteries seront ensuite assemblées à Douai. Les premiers modèles sont attendus sur la route à la mi-2025. Vous pourrez découvrir le showcar A390 β sur le stand Alpine du prochain mondial de l'auto, dont Caradisiac est partenaire.

Retrouvez toutes les infos pratiques du salon