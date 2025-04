Une nouvelle fonctionnalité sur Google Maps

Google Maps est la première application à prendre en charge les « Live updates », des notifications qui se mettent à jour en temps réel. Ces notifications nichées dans la barre de notifications de votre smartphone, affichent en permanence les informations importantes liées à votre trajet telles que l’heure d’arrivée, le temps restant avant la prochaine bifurcation ou encore les évènements sur la route.

« Les Live Updates s’inspirent clairement des Activités en direct déjà présentes dans iOS depuis 2022 mais les adaptent parfaitement à l’environnement Android. Cette fonctionnalité sera activée par défaut sur Android, mais nécessitera une activation manuelle sur iOS, confirmant la stratégie de Google de privilégier son propre écosystème tout en restant accessible aux utilisateurs d’Apple », explique le site spécialisé Android Authority.

Jusqu’ici rien de bien révolutionnaire par rapport à son concurrent Waze. « La puissance des algorithmes de Google combinée à sa vaste base de données offre une précision remarquable dans les prévisions de trafic. Cette capacité d’analyse pourrait bien résoudre le problème récurrent de Waze, où les itinéraires alternatifs finissent par créer de nouveaux embouteillages » explique le site spécialisé Comparatel. Ainsi l’automobiliste sera informé de manière beaucoup plus réactive sur les changements de conditions routières et redirigé avec l’aide d’une pointe d’intelligence artificielle vers un itinéraire plus rapide. La grosse différence par rapport à Waze, est qu’elle sera directement intégrée à Android 16, dès l’été 2025.