La nouvelle berline électrique de Mercedes-AMG veut piquer les clients de la Porsche Taycan

Quand Porsche a séduit la clientèle avec sa grosse berline Panamera, Mercedes-amg a lancé le développement de son AMG GT Coupé 4 Portes, une routière au nom très compliqué conçue pour la concurrencer directement.

Alors que Porsche commercialise désormais aussi une berline 100% électrique, la division sportive de la marque à l’étoile va bientôt lui barrer la route avec une autre familiale, utilisant la même énergie.

Remplaçante de l’AMG GT Coupé 4 Portes ?

Dans le cas de la Mercedes, cette nouvelle berline électrique devrait même remplacer directement l’AMG GT Coupé 4 Portes une fois que son V8 aura cessé de grogner.

Mercedes en montre les premières images : dans une version camouflée en test sur la neige d’une part, arborant des feux non définitifs, mais aussi en silhouette dans un croquis de profil à peine plus révélateur (qui permet tout de même d’observer une poupe plus musclée et moins rondouillarde que celle de l’AMG GT Coupé 4 Portes).

De très bons moteurs électriques

Comme l’avait promis Mercedes, cette auto reposant sur l’architecture AMG.EA utilisera des moteurs électriques à flux axial développés par Yasa, d’une technologie permettant de limiter leur masse et d’optimiser leurs performances. Dans sa version de pointe, elle développera probablement au moins 1 000 chevaux pour répondre à la Porsche Taycan Turbo GT (revendiquant 789 chevaux en puissance permanente mais plus de 1 100 pendant le launch control).

Sa présentation officielle aura lieu au mois de juin.