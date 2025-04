La nouvelle Renault 5 Turbo 3E coûte plus cher qu'une Porsche 911

Il y a désormais trois niveaux d’exclusivité sur la Renault 5 électrique : celui de la citadine « classique », disponible à partir de 27 990€ chez la marque au losange en attendant sa variante la moins chère qui doit arriver cette année à 25 000€. Celui de la citadine sportive avec l’Alpine A290, proposée à partir de 38 700€ avec son moteur de 180 chevaux et son châssis plus efficace.

Et désormais, il existe aussi l’option « supercar citadine » avec l’ouverture des commandes de la Renault 5 Turbo 3E. Version extrême de la petite Renault disposant d’un châssis entièrement différent conçu en carbone, très largement inspirée de la R5 Turbo de 1980, cette sportive hors normes développe pour rappel 540 chevaux (via deux moteurs électriques installés dans chaque roue arrière), abat le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et ne pèse que 1 450 kg sur la balance malgré ses grosses batteries de 70 kWh (avec un circuit électrique à 800 volts et une autonomie de « plus de 400 km WLTP »).

Ça sera 50 000€…dans un premier temps

50 000€, voilà donc la somme qu’il faudra verser au moment de la commande de votre exemplaire de la Turbo 3E. Il faudra ensuite attendre l’année 2026 pour personnaliser la voiture avec les équipes du constructeur, puis 2027 pour la livraison finale. A ce moment-là, vous devrez compléter le premier règlement pour arriver au prix final de la voiture : 155 000€, sans compter les éventuelles options de personnalisation.

155 000€ seulement pour les 500 premiers

Ce processus de réservation se limite aux 500 premiers clients de la Renault 5 Turbo 3E : le constructeur précise déjà qu’il se réserve le droit d’augmenter le prix final de 155 000€ pour les autres d’ici la fin du développement technique de la voiture, dont les livraisons doivent arriver en 2027.

La R5 Turbo 3E coûte ainsi plus du double d’une MG Cyberster et dépasse aussi le prix catalogue d’une Porsche 911 Carrera, facturée 140 000€. Mais c’est aussi une proposition absolument unique sur le marché et ses performances doivent lui permettre de se battre avec de vraies grosses voitures de sport, en plus de garantir un haut niveau d’amusement avec son frein à main vertical…