Apparues respectivement en 1980 et 1982, les R5 Turbo et Turbo 2 ont été seulement produites à 4 857 exemplaires. Ces deux versions ont donc été très rapidement prisées par les collectionneurs en tout genre et leur cote a explosé. C'est en se basant sur l'engouement suscité par la Turbo que Renault a eu l'idée de ressusciter ce modèle.

Après avoir été révélé sous la forme d’un concept en septembre 2022, la R5 Turbo 3E devient aujourd’hui réalité et le moindre que l’on puisse dire est que cette nouvelle R5 turbo est spectaculaire, et ce, pour plusieurs raisons.

Son premier atout est son style hors du commun. Impossible de ne pas faire l’affiliation avec la mythique R5 Turbo, notamment au niveau de la partie arrière. Les ailes arrière sont ainsi hypertrophiées et cela se traduit par des dimensions hors du commun puisque cette Turbo 3E mesure 2,03 m de large. Toutes les mensurations sont en augmentation par rapport à la Renault 5. Ainsi, la longueur passe à 4,08 m contre 3,92 m pour le modèle de « base » tandis que la hauteur est de seulement 1,38 m.

Au-delà de la forme, les points de ressemblance avec son aïeule sont multiples comme par exemple la forme rectangulaire des projecteurs, le capot qui dépasse sur les ailes frappé d’une énorme prise d’air centrale. Un gros travail a aussi été effectué au niveau de l’aérodynamisme avec des ailes avant ajourées, d’énormes prises d’air arrière afin de canaliser les flux d’air afin de refroidir les moteurs. Au final, très peu de pièces sont communes entre cette R5 Turbo 3E et la dernière R5. Elles sont au nombre de 4 : le pare-brise qui a été raboté au niveau de sa hauteur, les poignées de portes, les rétroviseurs et les feux arrière. L’ensemble de la carrosserie est en carbone/composite afin de réduire au maximum le poids qui devrait se situer aux environs des 1 400 kg.

Des caractéristiques techniques et des performances dignes d’un dragster !

Au-delà de son style et de son gabarit, cette Turbo 3E, qui est 100% électrique, affiche un pédigrée hors du commun avec des options techniques atypiques et impressionnantes. Ainsi, les ingénieurs provenant de chez Alpine ont décidé de faire appel à des moteurs implantés dans les roues arrière. Chaque moteur développe 200 kW pour une puissance cumulée de 540 ch et surtout un couple camionnesque de 4 800 Nm. Les performances sont dignes d’une supercar avec un 0 à 100 km/h abattu en 3,5 s et une vitesse maximale de 270 km/h.

Et pour que ces chiffres soient rendus possibles, Renault a développé une nouvelle plateforme en aluminium, qui accueille une batterie inédite de 70 kWh bénéficiant d’un système de refroidissement spécifique capable de parcourir 400 km. En termes de recharge, grâce à l’architecture 800 volts, Renault annonce des capacités de recharge de 350 kW en courant continu permettant de passer de 15 à 80% en 15 minutes. En alternatif, la charge est de 11 kW.

L’intérieur, que nous n’avons pas vu malheureusement, sera très proche de celui de la R5 avec une planche de bord composée de deux écrans rectangulaires mesurant respectivement 10,1 pouces pour l’instrumentation et 10,25 pouces pour le multimédia. Ils bénéficieront toutefois d’une présentation spécifique. Le volant sera pour sa part repris de l’A290 avec une molette permettant de régler la régénération selon quatre modes et de profiter d’un effet boost. La grande nouveauté provient de la présence d’un frein à main électro-hydraulique comme sur les voitures de rallye, qui sera utilisable uniquement en mode Race, comme ce sera le cas de la fonction drift. L’intérieur fera la part belle au carbone et à l’alcantara. Les occupants bénéficieront de deux sièges baquets. Donc place donc uniquement comme sur l’ancienne R5 turbo, mais l’implantation du moteur dans les roues permet de dégager un grand coffre.

Cette Renault R5 Turbo 3E sera produite à seulement 1980 exemplaires, tous numérotés. Deux couleurs seront proposées : le rouge Grenade ou la livrée « Tour de Corse 1982 » mixant le jaune, le blanc et le noir. D’autres teintes seront proposées aux clients, qui pourront personnaliser leur voiture notamment que ce soit l’extérieur ou l’intérieur. Ils auront aussi le choix des habillages intérieurs (sièges, planche de bord, contreportes, console centrale, etc.) et créer aussi avec les designers Renault sa propre combinaison pour obtenir un véhicule totalement unique. La date de commercialisation interviendra en 2027. Les tarifs ne sont pas encore connus, mais les réservations débuteront au printemps prochain. Ils devraient être supérieurs à 150 000 €.