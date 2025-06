Pourquoi les vacanciers persistent-ils à prendre leur voiture pour partir l'été ?

Chaque année, c’est la même rengaine. Le péage de Saint-Arnould, l'A10, l'A6, l’A7, l’A8 et l’A9, ne sont même plus un immense bouchon, mais un parking. Sous le cagnard, pare-chocs contre pare-chocs, les conducteurs prennent leur mal en patience et, à l’arrière, les enfants demandent « quand est-ce qu’on arrive ? ».

À croire que les vacanciers aiment ça, qu’ils apprécient les bouchons, les aires d’autoroutes surchargées et las sandwichs triangles hors de prix. Et s’ils avaient simplement fait leurs calculs et, pour certains d’entre eux, n’avaient tout simplement pas d’autre choix ?

Air France ou la SNCF ?

Prenons l’exemple d’un couple parisien qui a réservé un gîte dans le charmant village de La Colle-sur-Loup, dans l’arrière-pays niçois pour lui et ses deux enfants. Pour s’y rendre, notre famille a le choix. Embarquer tout le monde dans un TGV Paris-Nice, dans un avion entre Orly et la Cité des anges, ou de prendre sa bonne vieille Renault Megane DCI 110 ch qui va sur ses 10 ans.

Pourquoi pas le TGV ? Le voyage dure moins de 6h, en partant de la gare de Lyon. Confort, vitesse et tranquillité : le train a tout pour remporter le suffrage de la petite famille. À condition de s’y prendre à l’avance, il en coûtera entre 150 et 260 euros (les tarifs sont ultra-fluctuants) pour quatre, à l’aller. Et si jamais le foyer parisien s’est décidé quelques jours avant le départ, le prix du billet (par personne) monte à 234 euros, pour l’un des rares TGV de cette journée du 4 juillet à ne pas être complet.

C’est cher. D’autant qu’il faut doubler la mise pour le billet retour, soit un tarif qui avoisine les 500 euros. Alors, la famille cherche un plan B. pourquoi pas l’avion après tout ? c’est encore plus rapide que le train. En plus, même à quatre, et sur Air France, le voyage n’est pas plus cher qu’en TGV, puisqu’il en coûte 220 euros, qu’il faut évidemment multiplier par deux pour revenir de la Côte d’Azur.

Alors, la famille regarde à nouveau, et avec un certain attachement sa bonne vieille Megane. Et reprends sa calculette. En comptant les péages et le gazole, il lui en coûtera, même en se décidant fort tard, légèrement plus de 200 euros, soit 400 euros pour l’aller-retour.

De quoi hésiter, de quoi préférer le train ou l’avion, plus rapides et plus confortables. Sauf qu’une fois arrivés à l’aéroport de Nice, ou à la gare de la cité des anges, les quatre ne sont pas rendus. La Colle-Sur-Loup est à 18 km de là, et pour s’y rendre, pas de train ni d’avion évidemment. Il va falloir louer une auto sinon, en empruntant un taxi pour se rendre à sa villégiature, la famille sera coincée dans la maison durant toutes ses vacances. La virée à la plage est exclue, et les courses sont compliquées.

Louer une auto ? Trop cher

La location de voiture, voilà la solution. Sauf que les prix constatés, durant cette période et durant quinze jours, avec kilométrage illimité, dépassent les 700 euros.

Le train, l’avion, la voiture de location : l’addition s’alourdit. Alors notre petite famille regarde avec un plus d’affection encore sa Megane. Et en plus, les parents se disent qu'ils n'auront pas besoin de charrier les bagages et qu’avec un bon porte-vélo on pourra même embarquer deux biclous des enfants. La calculette et la ficilté ont rendu leur verdict : en voiture, les transports lui coûteront 400 euros, contre, au moins 1 100 euros en train ou en avion + la location de voiture. Le choix est vite fait et tant pis pour les bouchons.