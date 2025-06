Des camping-cars pour les personnes à mobilité réduite, à la télé comme dans la vraie vie

Elle bourlingue depuis dix ans autour du monde. Pourtant, Lucie Carasco, atteinte d’une maladie génétique, une amyotrophie spinale, est clouée dans un fauteuil. Ce qui ne l’empêche pas de s’activer, d’être créatrice de mode, responsable d’association, et star de télé.

Depuis une décennie, accompagnée de Jérémy Michalak, producteur et réalisateur de ce monde de Lucie, elle a parcouru la Californie, l’Australie ou le Brésil au cours de périple qui ont donné lieu à des documentaires diffusés par France 5.

Les camping-cars classiques sont loin d'être adaptés

Mais après s’en être allée voir comment on traitait ailleurs le handicap et surtout, l’accessibilité des infrastructures publiques et privées, elle a décidé de sillonner la France à bord d’un camping-car.

Une drôle d’idée a priori, tant ces engins sont plutôt exigus lorsqu’il s’agit de se déplacer à bord malgré, parfois, leur grande taille. Et pourtant, la production a dégotté un modèle spécialement adapté, et redécoré par Lucie elle-même.

Ainsi équipés, le réalisateur et la jeune femme sont partis à la découverte de l’hexagone, de la Côte d'Azur au Mont-Saint-Michel, en passant par le bassin d'Arcachon, les Hauts-de-France et le Lot, avant de rejoindre les Champs-Élysées, pour une arrivée façon Tour de France. Un itinéraire « aussi tordu que la colonne vertébrale de Lucie » sourit Jérémy Michalak.

Lucie, entre une escalade épique en fauteuil de la dune du Pyla et une rencontre avec des gens du voyage, découvre aussi l’intérêt surprenant d’un camping-car équipé PMR (personnes à mobilité réduite). Ce qui peut, parfois, compenser le manque d’accessibilité de certaines infrastructures, comme un hôtel dont l’ascenseur est en panne, ou un resto qui n’est pas équipé pour recevoir un fauteuil.

Ce camping-car très spécial, Lucie Carasco se l’est procuré en Italie. Pourtant, en France, deux entreprises en proposent également. Blucamp présente son modèle Skyfree aménagé sur une base de Fiat Ducato 140 ch. Au programme : une porte arrière élargie, un élévateur électrique, et des dispositions intérieures bien étudiées, avec un coin cuisine à hauteur d’assise et un lit qui s’abaisse et se remonte électriquement.

Un rail de transport intérieur

De son côté, la société Hoddicé propose elle aussi ce type d’aménagement sur une base Renault Master et offre même un système intérieur qui permet, de manière automatique, de transporter une personne non valide grâce à un siège télécommandé fixé au plafond par un rail. Quant à l’habitacle avant, le siège du chauffeur comme celui du passager s’escamotent pour laisser la place à un fauteuil roulant. Les commandes peuvent également être adaptées en fonction du handicap.

Évidemment, ces aménagements astucieux ont un coût. Un tel engin coûte, en moyenne, 120 000 euros. Une somme gigantesque pour d’éventuels clients, en moyenne moins fortunés que d’autres.