Le prix délirant de la Renault 5 Turbo 3E est une bonne nouvelle

155 000 € pour une Renault ? Jamais dans son histoire la marque au Losange n’avait affiché de telles prétentions tarifaires, mais il est aussi vrai que jamais elle n’avait proposé un véhicule de route aussi exubérant et affichant un tel niveau de puissance. Avec ses 540 ch et un 0 à 100 km/h abattu en 3,5 secondes, la spectaculaire R5 Turbo 3 E, livrable à partir de 2027, promet de grands moments de conduite et se place d’ores et déjà comme un collector, grâce notamment à une production limitée à 1980 exemplaires.

Peu d’entre nous auront la chance de s’asseoir derrière son volant, mais on peut se féliciter que le Losange ait eu l’audace de lancer un tel engin. Qui, il y a six ans, aurait misé sur l’existence d’un tel pari industriel ? Qui aurait misé sur une marge opérationnelle record de 4,3 milliards l’an dernier pour le groupe Renault, soit 7,6% du chiffre d’affaires ? Cinq ans plus tôt, l’exercice 2019 s’était clos sur une perte nette de 141 millions d’euros, dans un contexte difficile marqué par l’incarcération de Carlos Ghosn, qu’accompagnaient de logiques frictions avec l’allié Nissan. A l’époque, le groupe parlait plus d’éventuelles fermetures d’usines que de lancements de "mini-hypercars."

Moins de volumes, plus de profits

En fait, Renault commence à tirer profit de la Renaulution initiée début 2021 par Luca de Meo. Le groupe a abandonné la course aux volumes de production pour privilégier la génération de marges - ce qui se traduit hélas par une politique tarifaire sévère, comme en atteste le cas d’une Clio dont la gamme de prix démarre à 19 600 € avec un modeste moteur 65 ch - et gagne ainsi plus d’argent par voiture vendue. "Mieux vaut vendre deux voitures un peu plus onéreuses que trois voitures peu rentables", clamait le patron italien en 2021. Ce qui fut dit fut fait, et le groupe se déploie aujourd’hui sur les segments C et D avec de nombreux modèles typés SUV, qui génèrent plus de cash. Au chapitre de la rentabilité, rappelons aussi que sous la houlette de Gilles Le Borgne, qui a pris sa retraite fin 2024, l’ingénierie du groupe a été réorganisée pour optimiser les coûts sur tous les modèles vendus. On citera par ailleurs l’exemple des logiciels : en privilégiant un partenariat avec Google plutôt que de coûteux développements internes, comme l’a fait le groupe Volkswagen, Renault a réalisé de substantielles économies.

Le groupe Renault, c’est aussi le succès de Dacia - 676 340 véhicules vendus en 2024, +2,7 % vs. 2023, et l’élargissement de la gamme assurée par le Bigster promet un bel exercice 2025. Quant à Alpine, il a écoulé l’an dernier 4 585 véhicules, valeur en hausse de 5,9 %.

Autre chantier, l’électrification. Le Financial Times rappelle ainsi que Luca de Meo veut rapidement porter la part des modèles zéro émission de 12 à 20% des ventes globales de la marque, tout en réduisant l’écart qui le sépare de Toyota sur le marché européen de l’électrique.

Le non-problème des droits de douane américains

Parmi les atouts de Renault figure aussi sa faible présence sur le marché américain, qui lui a longtemps fait défaut mais qui aujourd’hui lui permet d’échapper aux taxes douanières imposées par l’administration Trump : "J'ai connu bien des difficultés en tant que PDG de Renault au cours des quatre dernières années, mais au moins, dans ce cas, je ne suis pas le premier à m'inquiéter", commentait Luca de Meo il y a quelques jours.

La refonte des accords liant Renault à Nissan depuis 1999 devrait à terme aboutir à une réduction des participations de l’un chez l’autre à 10%, contre 15% aujourd’hui. Le Japonais, dont le récent échec du rapprochement avec Honda souligne la faiblesse, joue ni plus ni moins que sa survie. Ce faisant, Renault détend les liens d’une entreprise avec laquelle les synergies industrielles n’ont jamais réellement fonctionné.

Luca de Meo devrait dévoiler dans les mois qui viennent une nouvelle étape de la stratégie de son groupe, qui se focalisera davantage sur l’innovation technologique, le logiciel et le financement, cette dernière partie étant pilotée par un Mobilize en nette croissance l’an dernier. A cela s’ajoute le lancement de plusieurs nouveautés, parmi lesquelles les Renault 4 E Tech electric, Alpine A390 et autres Mobilize Duo & Bento. Sans oublier bien sûr la R5 Turbo 3E, pour laquelle vous pouvez déjà déposer un acompte de 50 000 €, soit peu ou prou le prix du Rafale, le modèle haut de gamme de la marque au losange.