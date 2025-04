Salon de Shanghai 2025 : quand BMW rappelle que l'Histoire est importante !

Alors que les stands des compatriotes Audi et Mercedes apparaissent sombres voire austères, celui de BMW se veut accueillant et joyeux. Non seulement les véhicules y sont nombreux, mais ils plongent les Chinois dans un passé passionnant qui fait défaut aux marques nationales.

Cela commence par l’époustouflante étude de style BMW Skytop, initialement présentée au Concorso d'Eleganza Villa d'Este en 2024, et au passage surpris récemment en plein test sur le circuit du Nürburgring. Affichant une silhouette sportive et élégante, ce roadster deux places à toit amovible rappelle les BMW 507 des années cinquante et Z8 de 1999. La mécanique n’est pas tout à fait dans l’ère de l'électrification totale, puisqu’elle fait appel à un V8 4.4 biturbo de 625 ch censée permettre un 0 à 100 km/h en 3s3.

BMW suscite également l’intérêt avec ses concepts Neue Klasse berline et SUV, soutenus par une familiale 1500 des années 1960 qui a servi d’inspiratrice. D’ailleurs, la marque frappe un grand coup avec une planche de bord géante de ses futurs modèle, chargée de plonger dans l’ambiance de son nouveau système infodivertissement, et notamment de son inédite bande d’affichage tête haute en bas de pare-brise.

Parallèlement, le stand se veut ludique avec l’i5 Nostokana (ci-dessous) dont on peut, via un grand écran situé à ses côtés, changer la décoration, l’auto étant recouverte de films animés électroniquement permettant toutes les combinaisons de couleurs possibles, mais dans le respect des motifs de l’artiste d’Esther Mahlangu qui avait recouvert une BMW 525i Art Car en 1991.

Enfin, la marque a sorti l’artillerie lourde pour rappeler son passé sportif avec une 320 e21 Groupe 5 XXL (ci-dessous) afin d’introduire sa gamme M, mise en valeur par des couleurs pimpantes, au premier rang desquels la dernière M2, la M4, la nouvelle M5 hybride et… un XM (photo d'ouverture). De quoi ravir les amateurs de sportives, et tenter de convaincre les Chinois de l'intérêt d'une riche expérience dans le domaine de l'automobile.