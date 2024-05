Le BMW Skytop Concept devrait rassurer les fans de la marque

Dès demain s’ouvrira le concours d’élégance de la Villa d’Este et BMW pourrait bien y présenter ce concept. Pour l’effet de surprise, c’est raté puisque ce Skytop est déjà visible sur la toile.

En revanche, il a de quoi donner le sourire, surtout pour ceux qui n’apprécient guère le style des Bmw actuelles. On peut tout d’abord saluer l’architecture targa (toit amovible) qui a quasiment disparu de la production automobile. Ensuite, la partie avant au profil inversé rappelle le « shark nose » des années 80 à l’image de la Série 6. La calandre est loin d’être caricaturale comme le duo de M3/M4 par exemple et les projecteurs se révèlent d’une grande finesse.

Même remarque à l’arrière avec deux fins bandeaux de feux. On note la présence de deux belles sorties d’échappement, laissant penser qu’un moteur à cheval-vapeur se niche sous le capot. Il pourrait s’agir du V8 de 625 ch de la M8 Compétition.

En effet, ce concept se base sur le coupé Série 8 puisque les proportions sont très proches et l’habitacle quasi-identique hormis quelques détails de présentation comme le levier de vitesses.

De profil, on note les jantes façon turbine et l’arche typique d’un modèle targa. La vue en hauteur permet de mieux se rendre compte de la largeur des voies arrière et l’arête centrale qui court du capot jusqu’à la malle arrière.

Un concept sans suite ?

Sans aucun doute, ce Skytop Concept à de l’allure et à de quoi rassurer grâce à ses lignes fluides et pures. Difficile de croire que cette version puisse sortir un jour, mais il confirme que BMW puise un peu dans le passé pour le style de ces futurs modèles. La marque nous a déjà donné quelques indices avec la berline Neue Klasse.