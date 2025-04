Les essais du prototype de la BMW Skytop débutent sur le circuit du Nürburgring.

Il n’y en aura pas pour tout le monde ! En effet, le roadster Bmw Skytop (du nom de l’étude de style de 2024) ne sera produit qu’à cinquante exemplaires. Il est également vendu à un tarif assez élevé, ce qui le rend encore plus exclusif. Affichant une silhouette sportive et élégante, ce modèle rappelle les formes des BMW 507 des années cinquante et plus près de nous de la BMW Z8 de 1999.

Mais comme toutes les voitures de production, le roadster BMW Skytop doit effectuer de nombreux essais de validation avant d’être mis en vente. Sur le circuit du Nürburgring, les essayeurs de la marque de Munich testent le comportement routier de cette auto, mais aussi ses performances et sa capacité à encaisser les chocs, sur un circuit réputé difficile.

Des performances dignes d’une sportive de haut rang

Les lignes de ce modèle qui est pour le moment vêtu d’un beau camouflage semblent très proches de l’étude de style de 2024. Comme celle-ci, ce modèle doit intégrer dans son compartiment moteur, un V8 4.4 dont la puissance est de 625 ch. L’étude de style pouvait passer de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes, gageons que le modèle de série pourra faire même.

Un toit démontable en deux parties pour ce roadster exclusif

Afin de permettre à la puissance de passer sur le sol, une transmission intégrale intelligente xDrive sera bien entendu de la partie. On voit que le prototype qui tourne sur le circuit du Nürburgring est équipé des deux panneaux de toit recouvert de similicuir de la même teinte que le cuir brun qui habille l’habitacle de cette auto dont la présentation intérieure est calquée sur celle de la BMW Série 8.