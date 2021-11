BMW XM, le deuxième modèle 100 % Motorsport après la M1

C'est la BMW M la plus puissante de l'histoire, et c'est aussi la première BMW M qui n'est pas conçue à partir d'un modèle existant du catalogue BMW. C'est, enfin, la première "M" hybride rechargeable. Enormément d'inédit, donc, pour ce Concept XM qui sera produit sans grande surprise à Spartanburg, dans l'usine américaine de BMW, aux côtés des SUV X6 ou encore X4.

Hybride et M, et rien d'autre

Contrairement à une M4 qui existe en Série 4, et vice-versa, ce XM ne sera pas vendu par BMW directement. Il s'agira d'un modèle M bien à part (le premier depuis la M1), sans équivalence au catalogue de la marque à l'hélice, même si la plateforme est bien connue : la base technique est la "CLAR", utilisée par l'ensemble des modèles propulsion et haut de gamme. Hybride et M uniquement, ce XM affiche des prétentions intéressantes : 80 km d'autonomie en mode électrique (la capacité des batteries n'est pas encore communiquée) et un V8 aidé par un moteur électrique. Le tout développera 750 ch et 1000 Nm : vous avez donc la "M" la plus puissante de l'histoire, les M8 et M5 CS étant largement battues.

Cependant, toute la philosophie de ce modèle semble reposer sur le "luxe" plutôt que le sport, tant le groupe allemand a abusé de ce terme dans son dossier de presse. "Luxury class", "luxury segment", on l'a compris, il ne s'agira pas d'une adepte des chronos sur circuit et des petites routes de col fermées, mais plutôt d'un grand voyageur haute performance et qui choiera ses invités.

Musclé et éclairé

Cet imposant concept aux galbes marqués repose sur de généreuses jantes de 23 pouces. Vous aurez peut-êre remarqué la présence de l'emblème rétroéclairé "XM" sur la calandre. Là encore, c'est inédit pour BMW, qui aurait négocié en coulisses l'utilisation de ce patronyme avec Citroën.

BMW parle longuement de l'éclairage Full LED de son concept XM qui dispose d'un grand écran incurvé et tourné vers le conducteur. L'autre particularité de ce XM est le ciel de toit éclairé avec une structure en "prisme à trois dimensions". Ajoutez à cela l'éclairage ambiant et la luminosité généreuse de l'affichage panoramique, et vous êtes un peu en discothèque.

Les plus observateurs et ceux qui ont "l'oeil" ont également noté un petit rappel sympathique à la BMW M1 avec le logo BMW incrusté au laser sur certaines surfaces vitrées. Un rappel qui n'éclipsera toutefois pas le fait que ce XM est à mille lieues de la M1 et de la gamme traditionnelle M, telle que nous la connaissions avec le X5 M. Il faut s'y faire, le SUV sportif est un nouveau genre qui s'est largement imposé, et ce XM n'échappe pas à la tendance.