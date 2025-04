Même la Lotus Elise passe en mode tout-terrain !

La Méga Track était vraiment trop en avance sur son temps. Vous vous souvenez ? Cette supercar française dotée d’un V12 de 395 ch et capable de crapahuter dans les chemins grâce à ses trains roulants spécifiques. C’était en 1993 et ce fut un véritable échec commercial.

Pourtant, les déclinaisons tout-terrain des grosses sportives ont le vent en poupe. Après les Lamborghini Sterrato et Porsche 911 Dakar, c’est au tour de la Lotus Elise d’être transformée en off-road.

S’il ne s’agit pas d’une supercar, la Lotus Elise S1 est une voiture véritablement taillée pour la piste, compacte et légère. L’entreprise Get Lost s’est donc mis en tête de transformée cette pistarde, et le résultat est pour le moins convaincant. Son inventeur précise que « ce n’est pas une Elise modifiée, c’est notre interprétation de ce que la plateforme avait à offrir. Tout a été pensé, du design à la conduite, pour créer quelque chose de ludique, elle offre de solides performances et se révèle fiable ».

Il faut dire que cette Elise donne envie de crapahuter dans les chemins de terre. Rampe de phares additionnelle, hauteur de caisse majorée de 10 cm, jantes spécifiques façon Lancia Delta Intégrale, énorme prise d’air au-dessus des occupants, gros pneus, roue de secours et voies très élargies, elle annonce clairement la couleur. Elle s’équipe également d’un différentiel à glissement limité et d’un frein à main hydraulique.

Un V6 sous le capot ?

Que cache-t-elle sous son capot arrière ? Se contente-t-elle du moteur Rover 1.6 de 120 ch des débuts ou profite-t-elle d’une préparation ? On peut même rêver qu’elle embarque un moteur V6… Le photographe britannique GF Williams à l’origine de ce projet garde encore le secret, mais ne s’interdit pas de la commercialiser si un intéressé frappe à sa porte.