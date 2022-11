La Lamborghini Sterrato (2023) est beaucoup plus belle qu'un Urus

Il faut croire que les Français d’Aixam avaient raison trop tôt. 30 ans après la sortie de l’extravagante Mega Track, cette étrange supercar tout-terrain au physique hors normes, les constructeurs d’exception se mettent eux aussi à proposer des sportives converties aux chemins de terre. Quelques jours après la présentation de la Porsche 911 Dakar, voilà la Lamborghini Huracan Sterrato.

La formule est à peu près la même que pour l’Allemande : vous prenez une super-sportive habituellement conçue pour avaler du tarmac bien lisse, vous rehaussez sa suspension et vous la renforcez. La Sterrato roule 44 millimètres plus haut qu’une Huracan classique, avec une suspension semble-t-il non réglable électriquement contrairement à celle de la 911 Dakar. Équipée de soubassements renforcés et de suspensions adaptées, la Sterrato chausse des Bidgestone Dueller AT002 dignes de vrais 4x4 purs et durs. A cause de ces gommes, elle limite d’ailleurs sa vitesse de pointe à 260 km/h. Dans toute l'histoire de Lamborghini, seul le LM002 était encore plus lent !

610 chevaux hurlants

Sous le capot, la Sterrato garde le fameux V10 atmosphérique de la Huracan dans une version à 610 chevaux et 565 Nm de couple, accouplé à la transmission intégrale de l’Evo. La masse augmente de 48 kilos (1 470 kg) par rapport à cette dernière mais le 0 à 100 km/h de demande que 3,4 secondes (9,8 secondes pour le 0 à 200 km/h). On est curieux de voir jusqu’où cette Huracan très particulière pourrait aller en dehors des sentiers battus. Probablement un peu moins loin que la 911 Dakar, dont la suspension semble plus poussée vers le tout-terrain. Mais l’Italienne chantera beaucoup mieux…

1 499 exemplaires

Lamborghini ne montre pour l’instant pas l’intérieur de la voiture et ne donne pas le prix, mais on sait que la Sterrato se limitera à 1 499 exemplaires. Les livraisons débuteront en février 2023. Elle a plus de gueule qu’un Urus, non ?