Le nouveau Citroën C5 Aircross est beaucoup moins cher que le Peugeot 3008

Ça y est, Citroën a ouvert les commandes de son nouveau C5 Aircross de seconde génération et mis à jour son configurateur en ligne. Cousin du Peugeot 3008 et de l’Opel Grandland (mais aussi de la DS N°8 et de la future Lancia Gamma d’une certaine façon puisque tous ces véhicules reposent sur la même architecture), il laisse pour l’instant le choix entre deux motorisations très différentes : le petit bloc essence à hybridation légère de 145 chevaux et le moteur électrique de 210 chevaux à batteries « Autonomie Confort ».

Et il démarre beaucoup plus bas que le Peugeot 3008 : 34 990€ en finition You avec le moteur essence de 145 chevaux à boîte automatique, disposant de série de la suspension Citroën « Advanced Comfort », du régulateur de vitesse adaptatif, de la climatisation automatique ou du grand écran tactile central. Le Peugeot, lui, demande au minimum 40 200€ avant remise et l’Opel Grandland 38 990€ avant remises. Le nouveau C5 Aircross s’impose donc comme le véhicule le plus abordable de cette famille Stellantis.

40 290€ avant bonus en électrique

Quant à la version électrique de 210 chevaux à batteries de 73 kWh (autonomie maximale WLTP de 520 km), elle se facture 40 290€ en finition You de base (contre 45 090€ avant remises pour le Peugeot E-3008 et 44 490€ avant remises pour l’Opel Grandland Electric). Là aussi, le C5 Aircross se veut le modèle le plus abordable (mais on imagine qu’il fera l’impasse sur les remises contrairement à ses cousins).

Jusqu’à 46 290€

Le niveau de finition intermédiaire « Plus », disponible à partir de 37 990€ avec le moteur essence de 145 chevaux, ajoute la caméra de recul à 180 degrés, l’accès et démarrage main libre, la navigation 3D embarquée, l’éclairage d’ambiance « étendu » ou la banquette arrière avec dossiers inclinables et accoudoir central arrière.

Le niveau Max, lui, ajoute l’aide au stationnement avant, arrière et VisioPark 360° Pack Drive Assist 2.0, l’affichage tête haute étendu, le siège Conducteur chauffant à réglage électrique 8 directions et à mémoire de position, le siège Passager chauffant à réglage manuel 6 directions et les projecteurs Citroën Matrix LED. L’addition peut monter jusqu’à 46 290€ en version électrique (ou 40 990€ en version essence).

On imagine que les versions hybrides rechargeables et électriques à grosses batteries renforceront le catalogue ultérieurement.