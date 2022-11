La Porsche 911 Dakar va-t-elle lancer une nouvelle mode ?

Une voiture de sport capable d'aller sur tous les terrains. Voilà en résumé le concept de la Mega Track, une supercar hors normes mise sur le marché en 1992 par un petit constructeur français qui ne fabriquait jusque-là que des autos sans permis. Avec son V12 Mercedes de 6,0 litres, ses 400 chevaux, son physique délirant et sa suspension pneumatique, la Track n'a malheureusement pas réussi à convaincre la clientèle à son époque (notamment en raison d'un tarif élitiste).

Cette clientèle sera-t-elle plus sensible aux charmes de l'étonnante Porsche 911 Dakar ? Nommée comme la célèbre version victorieuse en rallye-raid de la Porsche 911 éponyme, reine du Dakar 1984 (puis à nouveau en 1986 avec la 959), cette future version de la 911 de route type 992 bénéficie d'un châssis largement renforcé et d'une suspension visiblement plus proche de celle d'un SUV que d'une voiture de sport.

Pour l'instant, Porsche ne dévoile aucune info technique sur la bête et se contente de préciser qu'elle a déjà beaucoup roulé dans le cadre de sa mise au point : plus de 500 000 kilomètres ont été parcourus au total depuis le début de ses essais, dont 10 000 kilomètres hors routes. Elle s'est mesurée aux températures les plus inhospitalières de la planète, des dunes de Dubaï à 45 degrés jusqu'au grand froid des lacs gelés de Suède.

Lancera-t-elle une nouvelle mode ?

La version de série de cette inédite 911 Dakar de route sera officiellement présentée le 16 novembre prochain à l'occasion du salon de Los Angeles. Les premières images de l'auto donnent follement envie d'en prendre le volant pour partir dans les grands espaces, et on se demande si elle ne va pas tout simplement lancer une nouvelle mode : chez Lamborghini, la Huracan se prépare elle aussi à se décliner dans une version Sterrato à la philosophie similaire. Alors, Porsche réussira-t-il là où la très extravagante Mega Track avait échoué ? Rappelons tout de même qu'à cause de son châssis renforcé, cette dernière pesait 2 280 kg sur la balance et souffrait d'un comportement dynamique inintéressant sur route. Voyons si le compromis trouvé par Porsche est plus convaincant...