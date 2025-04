La grande réussite de la Citroën CX ? Ses rétroviseurs extérieurs !

Très en avance sur son temps lors de son lancement en 1974, la Citroën CX a connu une carrière longue et fructueuse : c’est le dernier haut de gamme français à passer le million d’exemplaires. Ce beau résultat, elle le doit aussi à ses nombreuses évolutions, notamment sa dernière mise à jour qui est aussi la plus importante : son relooking de 1985.

Outre un habitacle entièrement redessiné, elle bénéficie de boucliers en plastique à l’extérieur, accompagnés de rétroviseurs au design incroyablement soigné. S’harmonisant avec la carrosserie, ils profitent aussi d’une étude aérodynamique poussée. Par exemple, l’entourage noir du miroir se pare de petits trous qui éliminent les sifflements dus au passage dans l’air à grande vitesse. Etonnant !

Ce n’est pas la première fois que Citroën soigne à l’extrême de design de rétroviseurs, on se rappellera ceux de la SM, dits « grains de café ». Mais les éléments de la CX restylée sont tellement réussis qu’ils seront récupérés par un nombre inédit de voitures de sport. Notamment celles fabriquées en Angleterre.

Ainsi, dès la fin 1987, on retrouve les accessoires réfléchissants de la Citroën sur la Lotus Esprit S4, puis un an plus tard sur l’Excel restylée.

Aston Martin fera aussi un large usage de ces rétroviseurs, puisqu’on les verra sur sa très exclusive Virage dès la fin 1988 puis sur son premier modèle à passer les 7 000 exemplaires, la DB7, apparue en 1993.

Toujours outre-Manche, le défunt TVR utilisera les fameux rétroviseurs dès 1990 sur ses S3, S4, V8S, Griffith, et Chimaera, ce qui représente plusieurs milliers de voitures. Son rival, le plus confidentiel Marcos, fera de même sur ses Mantis et Mantara.

Surtout, une supercar qui fut la plus rapide de son temps se parera des rétros de la CX, hommage inégalable rendu à leurs qualités aérodynamiques. C’est l’incroyable Jaguar XJ220, sous sa forme de production, en 1992. Son nom vient de 220 mph, sa vitesse maxi exprimée en « miles per hour », soit près de 350 km/h !

Surprise, des constructeurs français récupéreront les rétros de la CX. Venturi, de son coupé 200 apparu en 1987 à sa fabuleuse 400 GT de 1994, qui fut la seule supercar française de l’Histoire. Méga équipera également son incroyable coupé Track des éléments Citroën en 1988.

Plus étonnant, Renault, grand rival de la marque au double chevron, n’hésitera pas à orner son Spider de 1995 des fameux rétroviseurs. Au final, ces derniers survivront longtemps à la CX, disparue en 1991, puisqu’ils serviront sur des modèles neufs jusqu’en 2003 (l’année où la TVR Chimaera tire sa révérence).

A une heure où certains designers peu inspirés tentent de les faire disparaître au profit de caméras redoutablement inutiles, les rétroviseurs de la CX montrent comment ces accessoires peuvent servir le design de plusieurs autos, si on se donne la peine de les soigner.

Les Renault Espace 2 et 3 voire l'Opel Vectra B sont là pour le montrer, alors qu’à titre personnel, j’ai toujours apprécié les rétros chromés et intégrés des Mercedes des années 70, comme les berlines W123 et roadsters SL R107.