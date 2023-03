Les rétroviseurs-caméras, une aberration de plus

Outre les ineffables tablettes tactiles, toujours plus démesurées et qui ont prouvé leur nuisance, les voitures commencent à adopter un autre équipement tout aussi inutile. Je parle des rétroviseurs-caméras. Oui, c’est vrai, un miroir placé à l’extérieur de la voiture, c’est trop simple. Pourquoi ne pas le remplacer par un système optique complexe, couplé à des écrans haute définition, pour faire jaser au bureau ? Pour jouer à « c’est moi qui ai la plus hi-tech » ?

Car, en dehors de ça, je ne vois pas trop à quoi sert ce gadget. Pire, il présente des inconvénients tels qu’un esprit un tant soit peu censé l’aurait renvoyé au musée des inventions stupides. Je m’en suis rendu compte à l’usage, à bord d’une Honda e. Ma main obstrue partiellement ma vue sur la caméra de rétrovision gauche.

Donc, pour contrôler ce côté, je dois d’abord déplacer la main puis regarder la caméra, ce qui, lors d’une manœuvre d’urgence fait perdre un temps précieux. J’ajouterais qu’il totalement contre-intuitif de poser les yeux sur le tableau de bord pour regarder ce qu’il se passe derrière la voiture. En outre, déplacer légèrement le regard vers un rétro extérieur fait gagner quelques dixièmes de secondes pour effectuer un éventuel contrôle direct de ce qui arrive à gauche, souvent caché dans un angle mort. Avec la caméra, c’est exactement l’inverse, on perd, là aussi, du temps.

Enfin, outre qu’un miroir ne tombe pas en panne, au contraire d’un dispositif électronique complexe, un rétroviseur extérieur sert aussi à protéger la carrosserie, incitant les autres usagers de la roue, deux-roues en particulier, à ne pas trop la frôler. Bref, je ne vois que des inconvénients à ces caméras de rétrovision. Allez, si, elles doivent permettre de gagner quelques micro-points de Cx. Il existe aussi des rétros intérieurs qui sont en fait des écrans couplés, eux aussi, à une caméra. Je n’arrive pas à m’y habituer, mais au moins, on peut les désactiver et revenir à une image naturelle.

La prochaine étape, ce sera quoi ? Fini les vitrages, on remplace tout par des écrans ? Certains y pensent, alors que c’est totalement absurde. Si on doit passer à la voiture électrique, autant en concevoir une simple et allégée, débarrassée de ces gadgets énergivores…