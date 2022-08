Une étude prouve que les vrais boutons sont mieux que les écrans tactiles

Depuis l'arrivée de la Tesla Model S en 2011, l'industrie automobile tout entière a intégré progressivement l'ergonomie audacieuse inaugurée par la grande berline électrique américaine. Que vous achetiez une Volkswagen ID.3, une Renault Mégane E-Tech, une Volkswagen Golf ou même une Dacia Sandero, il faudra désormais composer avec un grand écran tactile sur la console centrale, intégrant les principales commandes des fonctionnalités intérieures de la voiture.

Si la clientèle semble raffoler de ces écrans tactiles au style futuriste, l'ergonomie de ces commandes virtuelles pose parfois problème. Personne n'a oublié, par exemple, les soucis rencontrés par le groupe Volkswagen lors du lancement de sa nouvelle famille de modèles compacts (Golf, A3, Leon, Octavia) au niveau de l'interface numérique. Et on entend régulièrement des consommateurs se plaindre de la complexité de ces systèmes souvent peu intuitifs. Et bien d'après une étude réalisée par les journalistes suédois de Vi Bilägare, l'efficacité inférieure des commandes virtuelles par rapport aux vrais boutons physiques est prouvée.

Les boutons de la vielle Volvo plus efficaces

Les Suédois ont en effet rassemblé de nombreuses nouveautés du marché automobile actuel : onze modèles modernes comme la Volkswagen ID.3, la Dacia Sandero, la Tesla Model 3, le BMW iX, la Seat Leon, le MG Marvel R, la Volvo C40, la Hyundai Ioniq5, le Mercedes GLB, le Nissan Qashqai et la Subaru Outback. Dans chacune de ces voitures, le conducteur devait activer les sièges chauffants, augmenter la température intérieure de 2 degrés, activer le dégivrage du pare-brise, changer la radio, réinitialiser l'ordinateur de bord et baisser la luminosité du combiné d'instrumentation. Le temps pour réaliser toutes ces opérations a été mesuré et comparé à celui qu'il faut pour faire la même chose dans une vieille Volvo V70 de 2005, totalement dépourvue de ces écrans tactiles de nouvelle génération.

Et les résultats sont sans appel : dans la Vieille Volvo, il a fallu 10 secondes pour faire tout ça. Dans la V40 ? 13,7 secondes. Dans l'ID.3 ? 25,7 secondes. Dans la Model 3 ? 23,5 secondes. Les deux voitures les plus compliquées à utiliser ont été les BMW iX (30,4 secondes) et surtout le MG Marvel R (44,9 secondes).