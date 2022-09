Les Tesla Model S et X Plaid vont-elles devenir les voitures de luxe préférées des Français ?

Depuis le début du mois d'août, Tesla permet enfin aux clients français (et du reste de l'Europe) de commander les versions restylées de ses gros Model S et Model X. Si une variante moins élitiste rejoindra le catalogue l'année prochaine, les deux grandes familiales de Tesla n'existent pour l'instant que dans la version « Plaid » forte de trois moteurs électriques, développant quelque 1020 chevaux d'après le constructeur américain. Un nouveau groupe motopropulseur qui fait de ces surpuissantes Tesla de véritables catapultes. Les chiffres de performances ne sont pas encore homologués en bonne et due forme mais la Model S Plaid abattrait le 0 à 100 km/h en 2,1 secondes et le 400 mètres départ arrêté en 9,23 secondes. A titre de comparaison, une Bugatti Chiron Super Sport de 1600 chevaux réclame 2,4 secondes pour abattre le 0 à 100 km/h !

Avec sa masse supérieure et sa vocation moins extrême, le SUV Model X Plaid revendique lui un 0 à 100 km/h expédié en 2,6 secondes. Un BMW iX M60 électrique de 619 chevaux demande lui 3,8 secondes pour arriver à la même vitesse. Le tout avec un intérieur largement modernisé dans la Tesla après les -déjà- dix ans de carrière de la Model S, fort d'une nouvelle interface numérique plus performante et même de la perspective d'une conduite 100% autonome possible d'ici l'année prochaine si Elon Musk respecte enfin sa promesse. Tout cela pour 138 990€ si vous choisissez la Model S Plaid et 141 990€ dans le cas du Model X. Avec une autonomie maximale WTLP estimée par Tesla à respectivement 600 et 528 kilomètres. Jamais des Tesla neuves n'avaient coûté aussi cher que ça.

Concurrentielles, les Tesla Plaid ?

Reste que par rapport aux concurrentes électriques actuellement présentes sur le marché, ces prix paraissent « raisonnables » compte tenu de la puissance et des performances annoncées. Proposée à partir de 135 850€, la limousine Mercedes EQS 450+ profite d'une autonomie supérieure (725 km) grâce à ses grosses batteries de 107,8 kWh, mais ses performances n'ont rien à voir. L'EQS 53 AMG, forte de 658 chevaux et d'une autonomie réduite à 561 kilomètres, coûte 169 850€ et ne peut pas rivaliser sur le terrain des performances (0 à 100 km/h en 3,8 secondes). Reine des berlines électriques à très hautes performances, la Porsche Taycan Turbo S (0 à 100 km/h en 2,8 secondes) marque le pas en ligne droite mais se rattrape dans les virages : elle vient d'ailleurs de reprendre le record chronométrique des électriques sur la Nordschleife avec un temps de 7 minutes et 33 secondes, battant celui réalisé l'année dernière par la...Tesla Model S Plaid. Mais elle coûte 193 061€ en version Turbo S sans la moindre option.

Alors, ces nouvelles Tesla à la puissance de supercars vont-elles faire un malheur sur le marché français ? Les premières livraisons débuteront entre décembre 2022 et février 2023. On a hâte de voir ce que valent vraiment ces modèles, sachant que les Model 3 et Model Y actuels sont déjà d'excellentes autos. Rappelons par ailleurs que d'autres nouvelles concurrentes se profilent à l'horizon : la Lucid Air, par exemple, dont la toute nouvelle version « Sapphire » veut justement battre la Model S Plaid. Et on se demande aussi comment vont se comporter des conducteurs peu expérimentés qui se retrouveront avec des machines aux performances terrifiantes.