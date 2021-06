Bugatti dévoile la Chiron Super Sport

Vous vous souvenez peut-être de la Veyron Super Sport, cette variante radicale et poussée à l'extrême de la précédente supercar de Bugatti, produite à seulement une grosse quarantaine d'exemplaires ? La marque française nous refait aujourd'hui le coup sur la Chiron.

Cette magnifique création, présentée dans une somptueuse livrée grise avec intérieur beige, adopte un grand nombre de spécificités. L'aérodynamique, d'abord, avec des ouïes dans les flancs, un avant rabaissé et surtout une poupe rallongée de 25 cm (!) pour apporter de la stabilité.

A l'arrière, toujours, les sorties d'échappement ont été repositionnées et le diffuseur redessiné pour réduire la résistance au vent, et améliorer la vitesse maximale. Le but n'est clairement pas d'avoir un appui important, mais plutôt de filer dans l'air.

Les plus observateurs auront remarqué ces petites ouïes sur les ailes, comme un rappel à l'EB 110 Super Sport. Au delà de l'aspect visuel et historique, elles servent aussi à réduire la pression d'air dans les passages de roues.

Les ingénieurs Bugatti ont mis toute leur expertise pour extraire le meilleur jus du W16 8.0, qui passe pour l'occasion de 1500 à 1600 ch (plus gros turbos, nouvelle pompe à huile et levée des soupapes, notamment). Le couple reste inchangé, à 1600 Nm, mais il est disponible sur une plage plus large (entre 2000 et 7000 tr/mn, ce qui est colossal).

Les chiffres sont impressionnants : 0 à 200 en 5,8 secondes, 0 à 300 en 12,1 secondes, et passage du sixième au septième rapport à... 403 km/h. N'oublions pas de préciser que la Chiron Super Sport a perdu au passage 23 kg par rapport à une Chiron Sport. Vous vous attendez maintenant à un prix délirant, et vous visez juste. Le tarif unitaire est fixé à 3,2 millions d'euros, hors taxes, et hors options (mentionnons par exemple les jantes ultralégères en magnésium...).