La Lucid Air Sapphire s'attaque à la Tesla Model S Plaid

Présentée en 2020 après un développement un peu compliqué, la Lucid Air a été conçue précisément pour battre la Tesla Model S avec une approche plus luxueuse et raffinée. Mais elle joue comme cette dernière aussi sur le terrain des performances et de la débauche de puissance. Déjà capable de dépasser les 1100 chevaux précédemment dans sa version Dream Edition, elle devient encore plus puissante dans la variante Sapphire que vient de dévoiler le constructeur à Pebble Beach.

La Lucid Air Sapphire s'équipe d'un groupe motopropulseur électrique à trois moteurs au lieu de deux sur les autres versions (exactement comme la Tesla Model S Plaid). Elle développe « plus de 1200 chevaux » et revendique des performances terrifiantes sur le papier : cette grande berline abattrait en effet le 0 à 60 mph (96 km/h) en moins de deux secondes et pourrait dépasser les 200 mph (322 km/h) en vitesse de pointe. Des données encore plus impressionnantes que celles de la Tesla Model S Plaid, capable officiellement d'un 0 à 100 km/h en 2,1 secondes et d’atteindre 322 km/h en vitesse de pointe grâce à ses 1020 chevaux.

Plus cher que Tesla

A l'heure où Lucid prépare son arrivée en Europe, on se demande si le constructeur américain proposera cette version Sapphire ultra-puissante sur le Vieux Continent. Et quelles seront ses prétentions tarifaires : on ne connaît pas encore les prix français de la Lucid Air, mais on sait déjà que l'Air Dream Edition (développant déjà plus de 1 100 chevaux) se négociera à partir de 218 000€ en Allemagne. A titre de comparaison, la Tesla Model S Plaid redevenue récemment disponible à la commande chez nous s'affiche à 138 990€ en France. La Lucid Air coûte donc beaucoup plus cher que sa rivale de la marque d'Elon Musk et dépasse même le prix des Porsche Taycan les plus puissantes. Reste à prendre enfin le volant de cette intrigante berline électrique américaine dans ses différentes versions.