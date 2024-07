Les olympiades Caradisiac : quelles sont les meilleures sprinteuses de 0 à 100 km/h ?

L’accélération d’une voiture pour atteindre le cap des 100 km/h est une donnée de référence depuis plusieurs décennies. Elle s’apparente à l’épreuve des 100 mètres d’athlétisme qui est la reine de la catégorie et sans doute la plus prestigieuse des Jeux olympiques. Faire le lien entre la propulsion mécanique et humaine nous apparaît somme toute logique.

Nous ne détaillerons pas ici les meilleurs sprinters de l’histoire, dont les records olympiques appartiennent à Usan Bolt (9,63 s en 2012) et Elaine Thompson (10,61 s en 2021) pour les femmes.

Ce sont davantage les chevaux-vapeur qui font foi ici. D’ailleurs, ces derniers sont de plus en plus détrônés par les kilowatts des voitures électriques. Dotées d’un couple faramineux disponible dès le départ et se passant souvent de boîte de vitesses, elles deviennent alors redoutables. La preuve ici avec notre classement de celles qui vous collent le plus au siège.

Les forces en présence

Bugatti Tourbillon :

Le retour de Bugatti a fait sensation en 2005 lorsque la Veyron est présentée : 1 001 ch sous le capot grâce à son moteur 16 cylindres et ses quatre turbos. Sa remplaçante n’avait alors d’autre choix que de faire mieux, plus grand, plus fort avec ses 1 500 ch. Mais c'était sans compter sur la dernière venue, la Tourbillon. Une supercar qui porte bien son nom puisque son nouveau moteur V16 ne développe pas moins de 1 000 ch, auquel s'ajoutent trois électromoteurs. Résultat : 1 800 ch et 445 km/h, voilà de qouoi mettre tout le monde d'accord ? Pas si sûr car la concurrence est féroce.

Czinger 21C :

La 21C est la première voiture développée et produite par la firme qui tire le nom de son fondateur : Kevin Czinger. Elle nous vient de Californie aux États-Unis et sa fiche technique impressionne. Elle peut compter sur un V8 bi-turbo développant 950 ch, mais une "aide" électrique est aussi de la partie via deux électromoteurs. Au total, elle affiche 1 350 ch et surtout un faible poids de 1 240 kg. Son rapport poids/puissance très favorable peut-il lui permettre d’accrocher la première place ?





Ferrari SF90 XX Stradale :

Il aurait été impensable que la marque au cheval cabré ne fasse pas partie de l’épreuve du sprint. Ce rôle revient à la SF90 XX, se basant sur la Stradale qui développe déjà une puissance confortable de 1 000 ch. Elle va un peu plus loin avec un total de 1 030 ch grâce à son V8 bi-turbo de 797 ch et 804 Nm de couple associé à trois moteurs électriques générant 233 ch supplémentaires. Cette puissance maximale n’est disponible que pendant un temps donné via le mode « Qualify ». Cependant, cela suffit certainement pour réaliser un chrono canon de 0 à 100 km/h…





Koenigsegg Gemera :

Cette marque suédoise, qui tient son nom de son fondateur, s’est toujours distinguée par la puissance de ses moteurs, mais aussi par l’originalité de ses autos. C’est toujours le cas avec cette Gemera qui est un coupé pouvant embarquer jusqu’à quatre passagers. Côté mécanique, la marque ne fait pas les choses à moitié avec à la clé pas moins de 2 300 ch et 2 750 Nm de couple ! Elle fait appel à un V8 5.0 de 1 500 ch aidé par un moteur électrique de 800 ch. Avec de tels chiffres, cette hypercar à des chances de figurer en haut du classement.





Lucid Air Sapphire :

À première vue, il s’agit d’une simple berline. Plutôt du genre imposante et luxueuse, qui ne semble pas prête à affronter une Bugatti Chiron, et pourtant... Avec trois électromoteurs et 1 234 ch sous la pédale de droite, elle ne fait pas dans la dentelle. Elle figure dans notre classement, seulement l’entreprise n’est clairement pas au mieux de sa forme. Elle a dû récemment remercier plusieurs centaines de salariés.





Pininfarina Battista :

Elle fut présentée au Salon de Genève 2019, porte avec fierté le nom Pininfarina, mais n’est en aucun cas motorisée par un V12 Ferrari. Ce sont ici quatre électromoteurs placés dans chaque roue qui ont pour mission de mouvoir cette auto, et plutôt rapidement, voire très rapidement. La puissance cumulée atteint 1 900 ch et 2 300 Nm. Si ce n’est pas la plus puissante du plateau, elle n’en demeure pas la moins impressionnante.





Porsche Taycan GT Pack Weissach :

Cette version de la Taycan est le fruit de la guerre à laquelle se livrent Porsche et Tesla pour le meilleur temps sur boucle nord du Nürburgring. Voici donc la Taycan GT en réponse à la Model S Plaid. En plus de profiter d’un poids à la baisse de 75 kg (2 295 kg), elle a dans sa botte secrète un « Attack Mode » qui porte la puissance à 1 108 ch pendant les deux premières secondes après le départ arrêté. Voici une fonction qui devrait la rendre plus compétitive pour notre épreuve des JO.





Rimac Nevera :

Ce n’est ni une marque américaine, italienne ou allemande, ce constructeur nous vient d’un petit pays, la Croatie. Pourtant, la Rimac Nevera a fait parler d’elle dès sa sortie puisqu’elle est détentrice de plusieurs records comme celui du freinage. Elle se place d’ailleurs en favori de notre épreuve grâce à ses quatre électromoteurs (un dans chaque roue) développant au total 1 914 ch et 2 360 Nm de couple.

Les disqualifiées

Certaines sprinteuses ne figurent pas dans "nos" Jeux olympiques, et pour cause. Dans le cas de Tesla, le constructeur précise que le chronométrage est effectué « hors lancement (environ 30 cm) », ce qui indique qu’il ne s’agit pas d’un départ totalement arrêté. Il existe par ailleurs l’Aspark Owl dont la vitesse chronométrée communiquée est arrêtée à 60 mph, ce qui équivaut à 96 km/h. C’est aussi le cas de la Dodge Challenger SRT Demon 170 dont les conditions de test sont en plus très spécifiques.

La meilleure est...

1er/ Rimac Nevear : 1,81 seconde

2e/ Pininfarina Battista : 1,86 seconde

3e/ Czinger 21C : 1,9 seconde

3ex/ Koenigsegg Gemera : 1,9 seconde

5e/ Lucid Air Sapphire : 2 secondes



5ex/ Bugatti Tourbillon : 2 secondes

7e/ Porsche Taycan GT Pack Weissach : 2,2 secondes

8e/ Ferrari SF90 XX Stradale : 2,3 secondes

Signe des temps, les deux voitures les plus rapides sont à propulsion entièrement électrique... et la marque la plus prestigieuse au monde ferme la marche. Quoi qu'il en soit, les chiffres annoncés sont juste extraordinaires et encore impensables il y a seulement quelques années auparavant. Le prochain défit sera-t-il de passer sous la barre de la seconde ? À coup sûr, les ingénieurs (et doux rêveurs ?) y songent déjà.