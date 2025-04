Il faut 14 000 euros de pneus pour faire 60 kilomètres de circuit en Bugatti Bolide

Vidanges hors de prix, jantes à remplacer après avoir pris 400 km/h, consommations vertigineuses : rouler en Bugatti nécessite un budget tout aussi important que son tarif d'achat. Et une nouvelle fois, des chiffres impressionnants sont tombés sur la toile.

Le sujet du jour concerne la somme à rassembler pour remplacer les pneus après quelques tours de circuit dans la dernière hypercar de piste de la firme. Avec la Bugatti Bolide à plus de 4 millions d'euros, vous vous doutez que les chiffres donnent le tournis.

8 000 euros par train

Le collectionneur et homme d'affaires Manny Khoshbin propriétaire de plusieurs Bugatti révèle dans une vidéo Youtube qu'un roulage de 60 kilomètres sur piste en Bolide demande 16 000 dollars pour changer les deux trains des pneus. Une rapide conversion au cours actuel permet de découvrir que cela représente la bagatelle de 14 000 euros ou le prix d'une voiture ordinaire d'occasion.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

Un remplacement presque abordable

Détail amusant, il ne s'agit pas de la somme la plus élevée pour ce type d'intervention sur une hypercar de la marque. Si la Chiron demande un peu plus de 12 000 euros, la Veyron pousse le curseur encore plus loin avec 37 000 euros pour remplacer les gommes des quatre roues.