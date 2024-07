Les olympiades Caradisiac : quelles sont les championnes d’escalade ?

En cet été 2024 placé sous le signe de la performance sportive, Caradisiac désigne ses championnes dans différentes activités « olympiques ». On s’intéresse aujourd’hui aux reines de l’escalade, en l’occurrence les 4x4 réputés « franchisseurs » et autres pick-up disponibles sur le marché français (le Tesla Cybertruck dispose d’une dérogation) disposant des meilleurs angles d’attaque et de fuite, sans oublier la garde au sol qui constitue un crière absolument essentiel quand on évolue hors bitume.

Les forces en présence

Ford Bronco (USA). Avec son design particulièrement soigné, néo-rétro juste ce qu’il faut, le Ford Bronco a tout du modèle-star des beaux quartiers. Mais que l’on ne s’y trompe pas : dans sa version Badlands, l’américain se sent pousser des ailes avec ses 335 ch, ses porte-à-faux réduits et sa garde au sol de 26 cm.

Ineos Grenadier (G-B). Ce 4x4 britannique assemblé en France s’attache à faire fructifier l’héritage du vénérable Land Rover Defender, dont il s’inspire directement en termes de style et de prestations hors-bitume. En cette période de passage au tout-électrique, le Grenadier reste fidèle au thermique, avec des blocs 6 cylindres en ligne essence (286 ch) et diesel (249 ch) d'origine BMW.

Jeep Wrangler 4xe (USA). « Enterrez-moi dans ma Jeep, car il n’y a aucun trou dont elle ne puisse sortir », plaisantent les fans. Faut-il encore vous présenter la légende ? Dans sa version 4xe, la Wrangler se dote d’un moteur hybride rechargeable développant 380 ch et lui assurant jusqu’à 55 km d’autonomie électrique.

Land Rover Defender (G-B). Le Defender est un mythe roulant, dont la légende s’est forgée depuis 1948 sur les parcours les plus difficiles du globe. Plus de deux millions d’exemplaires en ont été produit, dont les deux tiers circuleraient encore! Apparu en 2019, le nouveau Defender a tout changé ou presque, sauf les remarquables capacités hors-bitume de son prédécesseur.

Mercedes Classe G (Allemagne). Apparu il y a 45 ans, initialement conçu pour le baroud avant de se muer en star des boulevards chics, le G conserve de remarquables capacités hors-bitumes. Il se décline désormais en deux versions thermiques (G500 de 449 ch et G63 AMG de 585 ch), auxquelles s’ajoute depuis peu un G580 électrique de 587 ch.

Suzuki Jimny (Japon). Long de 3,65 m. et animé par un modeste bloc développant 102 ch, le poids plume de la bande n’en demeure pas moins un authentique 4x4, reposant sur un châssis séparé et disposant d’une gamme de vitesses courtes. Paré pour l’aventure, le Jimny pourra en remonter à des modèles bien plus chers et puissants.

Tesla Cybertruck (USA). S’il n’est pas (ou pas encore ?) vendu en Europe, l’incroyable Cybertruck ne pouvait qu’être sélectionné pour cette épreuve des olympiades Caradisiac. Les trois moteurs de sa version Cyberbeast développent quelques 845 ch, tandis que la garde au sol peut atteindre les 40 cm.

Toyota Hilux (Japon). Référence parmi les références, le pick-up Toyota Hilux, dont la première mouture a été lancée en 1968, reste un véritable « client » dans les conditions de routes difficiles. Rien n’effraie ce dur-à-cuire, disponible en 2.4 150 ch ou 2.8 204 ch.

Toyota Land Cruiser 2024 (Japon). Toyota a promis d’arrêter de produire des voitures ennuyeuses, et on en a l’illustration avec le nouveau Land Cruiser dont le design fait l’unanimité (ou presque, car il y a toujours des ronchons !). Il reprend le 2.8 204 ch du Hilux, mais enrobe le tout dans une habillage nettement plus haut de gamme. Il dispose d’une ribambelle d’aides à la conduite pour une efficacité optimale, quelles que soient les conditions.

Angle d'attaque (en degrés) Angle de fuite (en degrés) Garde au sol maxi. (en cm.) Classement final Tesla Cybertruck 39,9 27,6 40 1er Jeep Wrangler Rubicon 44 35,6 27,4 2ème Suzuki Jimny 37 49 21 3ème Land Rover Defender 90 37,5 40 29,3 4ème Ford Bronco 41 33 26,1 5ème Ineos Grenadier 35,5 36,1 26,4 6ème Mercedes Classe G 580 EQ 32 30,7 25 7ème Toyota Hilux 29 26 31 8ème Toyota Land Cruiser 31 22 22 9ème

Et la médaille d'or va...au phénoménal Tesla Cybertruck, en raison de sa garde au sol exceptionnelle (40 cm quand le mode Extraction est enclenché) et de son très bon angle d'attaque. Ces deux points forts compensent un angle de fuite relativement médiocre (comparé aux autres protagonistes, s'entend), dû à un porte-à-faux arrière assez long. Derrière, la Jeep Wrangler pâtit d'une garde au sol qui n'a rien d'exceptionnel, et c'est d'autant plus regrettable qu'elle offre le meilleur angle d'attaque, et de loin! L'étonnant Jimny complète le podium, grâce notamment à un angle de fuite record. Avec une meilleure garde au sol, le minuscule japonais pouvait espérer remporter l'épreuve haut la main. Il peut toutefois s'enorgueillir de devancer le fameux Defender, pourtant très capable, et finit nettement devant le Mercedes Classe G dont son style s'inspire directement. Les deux Toyota ferment la marche, mais ni l'un ni l'autre ne prétend être un franchisseur. Reste que tant l'Hilux que le Land Cruiser s'avèreront de parfaits compagnons de voyage pour nous emmener aux confins du monde connu, et même bien au-dela!

