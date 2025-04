Les gagnants des World Car Awards 2025 sont connus

Comme le veut la tradition, c’est lors de la première journée presse du salon automobile de New York que les grands vainqueurs de l’édition 2025 des World Car Awards, dont la très attendue voiture mondiale de l’année, ont été dévoilés. Une édition qui aura, cette année encore, accordé une large place aux modèles électrifiés.

Rappelons que ces 6 titres (7 si l’on prend en compte celui de personnalité de l’année, attribué, le 28 janvier dernier, à Stella Li, vice-présidente exécutive de BYD) sont attribués par 96 jurés provenant de 30 pays différents. Leurs votes ont permis d’élire, pour 2025, les véhicules suivants.

World Car Design

Le groupe Volkswagen ouvre le palmarès 2025 en décrochant un 26e prix. Le géant allemand a, en effet, déjà remporté 7 fois le titre de World Car of the Year avec les Audi A3 (2014) et A6 (2005), et Volkswagen Up ! (2012), Polo (2010), Golf (2009 et 2013) et ID.4 (2021). En effet, cette année, le Volkswagen ID. Buzz a pris le dessus sur les Kia EV3 et Toyota Land Cruiser.

World Electric Vehicle

Initialement apparue, en 2006, sous le nom de World Green Car, cette catégorie est uniquement consacrée aux modèles 100 % électriques depuis 2022. Les 3 premières éditions ont été remportées par le groupe coréen Hyundai/Kia avec les Ioniq 5, Ioniq 6 et, l’année dernière, EV9. 2025 ne fait pas exception puisque c’est le Hyundai Inster qui décroche ce trophée face aux Kia EV3 et Porsche Macan Electric.

World Urban Car

Les "petites" voitures représentent, sur un grand nombre de marchés, la catégorie la plus demandée. Être élue comme étant la meilleure nouveauté de l'année est donc un enjeu majeur pour de nombreux constructeurs. Preuve de l’excellence du vieux continent en la matière, ce prix a souvent été raflé par des voitures "européennes" : Volvo EX30 en 2024, Citroën C3 en 2023, Volkswagen Polo en 2018. Une auto made in France l’a même emporté en 2022 : la Toyota Yaris Cross. Cette année, c’est, pour la première fois, une chinoise qui est élue gagnante, la BYD Seagull, également commercialisée sous le nom de Dolphin Mini dans certains pays, ayant pris le dessus sur les Hyundai Inster et Mini Hatch Electric.

World Performance Car

Après la victoire de la Hyundai Ioniq 5 N en 2024, ce titre n’était plus l’apanage des voitures thermiques. D’ailleurs, parmi les 3 finalistes de 2025, on trouvait une hybride rechargeable, la BMW M5, et une électrique, la Porsche Taycan Turbo GT. Que les amateurs de "vroum vroum" soient rassurés, c’est la Porsche 911 Carrera GTS qui l’a emporté.

World Luxury Car

Déjà attribué par 11 fois, ce titre n’a échappé qu’une seule fois, en 2023 avec la victoire de la Lucid Air, aux marques européennes. Pour 2025, que l’une de ces dernières rafle le trophée était acquis depuis plusieurs semaines puisque les 3 finalistes étaient le Porsche Macan, la Porsche Panamera et le Volvo EX90. Et c’est ce dernier qui emporte la victoire.

World Car of the Year

En toute logique, ce titre est le plus convoité et le plus disputé. Initialement, 52 modèles étaient en lice. Puis, au fil des mois, la liste s’est rétrécie jusqu’à atteindre, le 18 mars dernier, 3 noms. Une fois de plus, les marques coréennes étaient largement présentes dans cette finale, avec les Hyundai Inster et Kia EV3. Mais le BMW X3, qui complétait ce trio, ne manquait pas non plus d’arguments. Au terme de leurs séances de vote, les 96 jurés ont toutefois décidé d’attribuer ce titre prestigieux au Kia EV3.

Pour ce constructeur, il s’agit du 3e titre suprême et même du 2e consécutif puisque, en 2024, c’est l’EV9 qui avait été couronné.