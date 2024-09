Lucid prépare enfin un SUV électrique moins cher

Lorsque Lucid a débarqué sur le marché des voitures électriques aux Etats-Unis au début de la décennie, c’était avec l’ambition de battre Tesla. Mais alors que la marque d’Elon Musk a littéralement conquis le monde grâce à une gamme de modèles grand public (Model 3 et Y), Lucid est resté dans l’élitisme avec sa berline Air et son nouveau SUV Gravity : même avec d’importantes remises, la Air coûte près de 70 000 dollars en premier prix aux Etats-Unis et le Gravity tutoiera les 80 000 dollars dans sa version de base. L’addition des Lucid peut dépasser très largement les 100 000 dollars en haut de gamme !

Heureusement, Lucid vient d’obtenir 1,5 milliard de dollars de financement pour poursuivre sereinement ses activités et préparer l’arrivée d’un nouveau modèle à la vocation moins élitiste. Ce troisième modèle se montre dans une image où il reste bien évidemment tapi dans l’obscurité, mais on devine déjà une silhouette plus élancée que celle du gros Gravity.

Moins de 50 000 dollars en prix de base

D’après Lucid, l’engin coûtera moins de 50 000 dollars en prix de base. Il sera donc effectivement plus abordable que le Gravity et l’Air, mais pourrait rester tout de même plus cher que le Tesla Model Y et la plupart des nouveaux SUV familiaux de ce segment. Il doit démarrer sa production en 2026 si tout se passe bien et être commercialisé en Europe, comme les autres modèles de Lucid. Pour l’instant, le constructeur ne s’est toujours pas lancé chez nous en France.