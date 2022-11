Lucid Gravity, un gros SUV électrique pour 2023

Lucid fait partie de ces marques fermement décidées à battre Tesla sur le créneau des voitures électriques à la vocation haut de gamme. Cette année, le constructeur américain lance enfin sa berline Air dont les performances de pointe la positionnent (au moins) au niveau de la Tesla Model S Plaid dans ses versions les plus puissantes. Et alors que Lucid peine pour le moment à faire réellement décoller ses cadences de production, la marque prépare l'arrivée d'un second modèle dans sa gamme.

Ce second modèle s'appellera Gravity et prendra la forme d'un gros SUV capable d'accueillir sept occupants. Pour l'instant, l'engin ne se montre que dans une petite série de « teasers », permettant déjà d'observer sa face avant et le design de sa poupe. Lucid ne donne pas encore de détails techniques mais il faudra sans doute s'attendre à un groupe motopropulseur capable de dépasser les 1000 chevaux sur les versions hautes, ainsi que des batteries d'une capacité supérieure aux 100 kWh (repris de la berline Air).

Rendez-vous en 2023

Il faudra attendre le début de l'année 2023 pour connaître les caractéristiques techniques exactes du Lucid Gravity. Ce n'est qu'à ce moment-là que la marque ouvrira les commandes de ce modèle qui voudra attirer la clientèle du Tesla Model X. D'ici là, on devrait aussi connaître les prix européens de la Lucid Air qui prépare actuellement son arrivée sur notre marché.