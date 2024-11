Les 3 voitures électriques les plus rapides du monde s'affrontent

Tout a déjà été dit sur le formidable pouvoir de catapultage des voitures électriques les plus puissantes du marché. Prenez par exemple la Tesla Model S Plaid, cette grosse berline qui ressemble à une gentille familiale à cause de son design pour le moins banal. Avec ses plus de 1000 chevaux, elle bat quasiment toutes les supercars en accélération depuis l’arrêt total et continue de pousser fort même après 300 km/h.

De son côté, la Lucid Air Sapphire de plus de 1 200 chevaux a précisément été conçue pour battre la Tesla Model S Plaid au jeu des accélérations. Elle doit d’ailleurs arriver prochainement sur notre marché. La supercar Rimac Nevera, enfin, se présente tout simplement comme la voiture la plus rapide du monde sur le 0 à 300 km/h. Alors quand on rassemble ces trois autos au même endroit…

La Rimac met tout le monde d’accord, mais…

Dans la vidéo ci-dessous, la Lucid Air Sapphire affronte d’abord la Tesla Model S Plaid dans une course en ligne droite, qu’elle gagne avec un quart de mile abattu en 9,23 secondes contre 9,3 secondes pour sa rivale. Puis elle affronte la Rimac Nevera, qui l’emporte après un démarrage difficile. Temps final au quart de mile ? 9,06 secondes. Impressionnant mais quand on sait qu’elle a déjà été enregistrée en 8,25 secondes et que la nouvelle Nevera R revendique un quart de mile en 8,23 secondes, on se dit qu’elle aurait pu faire encore mieux. Et si vous trouvez que ces performances en ligne droite n’on qu’une importance toute relative, on est évidemment d’accord avec vous.