Les Olympiades Caradisiac : les modèles qui ont le plus de chevaux

Après vous avoir fait découvrir les championnes de l’escalade, puis du sprint, voici maintenant celles qui ont le plus de chevaux. Pour rappel, les sports équestres sont bien évidemment présents aux JO et ils se tiendront dans un cadre majestueux : le parc du château de Versailles. Idéal pour admirer ces purs-sangs. Toutefois, attention, les modèles les plus puissants ne sont pas forcément les plus rapides car il ne faut pas oublier que le poids est aussi un critère essentiel dans la performance.

Ici, on parle de puissance brute et les chiffres sont stratosphériques puisque nos 8 finalistes dépassent les 1 500 ch. Pour atteindre de tels résultats, certains ont recours à des bons gros vieux blocs thermiques tant que d’autres ont choisi la fée électricité. Et cocorico, l’une des marques ou écuries la plus représentée est française et il s’agit de Bugatti. Elle fait jeu égal avec Koenigsegg.

Les forces en présence

Koenigsegg Gemera HV8

Dévoilée en 2020, la Koenigsegg Gemera est une berline 4 places, qui a été produite seulement à 300 exemplaires. Au-delà de ses grandes portes en élytres, de sa structure en carbone lui permettant de revendiquer un poids de 1 850 kg, elle se remarque surtout par sa puissance de 2 300 ch, qui fait d’elle la voiture la plus puissante du monde. Pour obtenir ce titre, le constructeur suédois a installé quatre moteurs : un thermique et trois électriques. Le premier est un V8 5.0 l de 1 500 ch tandis que les blocs électriques disposent de 800 ch. De quoi abattre e 0 à 100 km en 1,9s et 402 km/h en Vmax.

Aspark SP600

Vous avez devant les yeux la voiture électrique la plus rapide du monde avec 430 km/h. Pour réaliser un tel chrono, quatre moteurs électriques ont été installés sous le capot pour atteindre une puissance qui avoisine les 2000 ch. Beaucoup de choses restent confidentielles concernant cette voiture, mais on sait d’ores et déjà qu’elle sera fabriquée à seulement 50 exemplaires et facturée la bagatelle de 2,9 millions d’euros.

Rimac Nevera

On reste dans le 100 % électrique avec cette voiture croate. Même si la marque est peu connue, elle s’implante de plus en plus dans le milieu de l’auto puisqu’elle est la propriétaire de Bugatti. Son modèle phare, la Nevara développe une puissance de 1914 ch et un couple de 2365 Nm délivrés par quatre moteurs électriques alimentés par une batterie de 120 kWh. Produite à seulement 150 exemplaires à un prix de 2 millions d’euros.

Pininfarina Battista

Electrique toujours avec le premier modèle de la marque « Automobili Pininfarina » dévoilé en 2019. La Battista reçoit quatre moteurs électriques : deux à l'avant de 450 kW (612 ch) et deux à l'arrière de 250 kW (340 ch). L'ensemble électrique développe une puissance de 1 900 ch.

Hennesy Venom F5

Connu depuis longtemps pour ses préparations surpuissantes sur la base de Dodge Viper, puis de Chevrolet Corvette ou de Camaro, l’américain Hennessey souhaite s’imposer comme un véritable constructeur automobile. Cette aventure commencée en 2011 est devenue réalité puisqu’il commercialise la Venom F5. Bien évidemment, il s’agit d’une supercar, mais celle-ci ne fait pas appel à un moteur électrique puisqu’elle est animée par un V8 bi-turbo de 6,6 litres développant 1 817 chevaux. Produite à seulement 24 exemplaires, son prix dépasse sans surprise les 2 millions d’euros.

Bugatti Tourbillon

La Tourbillon c’est tout simplement la dernière création de Bugatti et c’est elle qui remplace la Veyron. Au-delà de ses considérations, la Tourbillon est surtout la première Bugatti hybride. Elle abandonne, en effet, le mythique W16 quadriturbo de huit litres de la Chiron pour le remplacer par un V16 atmosphérique de 8,3 litres signé Cosworth implanté en position centrale arrière. Mais surtout, il est associé pour la première fois à trois moteurs électriques : deux entraînent les roues avant et un troisième s’occupe du train arrière. La puissance totale est de 1 800 ch. Cette Tourbillon sera produite à 250 exemplaires avec un prix de base de 3,8 millions d’euros.

Bugatti W16 Mistral

Voici la seconde Bugatti de ce classement. Révélee il y a maintenant deux ans, elle va prochainement commencer à sortir des chaines de production. Contrairement à la Tourbillon, elle reste fidèle au W16, mais s’affirme surtout comme le cabriolet le plus puissant au monde avec 1 600 ch. Modèle rare, cette Bugatti ne sera produite qu’à 100 exemplaires : un sera conservé par la marque tandis que 99 clients pourront prendre possession de ce modèle hors du commun pour la modique somme de 5 millions d’euros.

Koenigsegg Jesko Absolut

Deuxième modèle dans ce classement pour le constructeur suédois. Après la Gemera, place maintenant à la Jesko Absolut, qui succède à la Agera en rendant hommage au père du fondateur de la marque : Jesko Von Koenigsegg. Elle est animée par une version modifiée du moteur V8 bi-turbocompressé de 5,0 litres de 1 280 ch au SP98 et une puissance de 1 600 ch à l’E85.

Où sont les marques sportives traditionnelles

Forcément à la découverte de ce classement, vous avez forcément remarqué l’absence des marques de sport classiques à l’image de Ferrari, Lamborghini, Porsche, McLaren ou même Aston Martin. Les raisons sont multiples : tout d’abord aucun de leur modèle ne dépasse les 1 000 ch, une puissance jugée largement suffisante. Ensuite et surtout ces illustres constructeurs ne veulent pas entrer dans une course à la puissance.

La gagnante est …

Même dans le domaine de l’hypersport, les choses ont bien changé. Maintenant c’est l’électrique qui tient la dragée haute aux thermiques avec des chiffres astronomiques et impensables il y a quelques années. La Koenigsegg Gemera se distingue clairement en étant la seule à dépasser la barre fatidique des 2 000 ch. Elle devance aisément ses rivales, même celles présentes sur le podium. Reste à savoir maintenant quand cette course – franchement inutile – s’arrêtera.

Classement général

1re - Koenigsegg Gemera HV8 : 2 300 ch

2e - Aspark SP600 : 1 984 ch

3e - Rimac Nevera : 1 914 ch

4e - Pininfarina Battista: 1 900 ch

5e - Hennesy Venom F5: 1 817 ch

6e- Bugatti Tourbillon: 1 800 ch

7e - Bugatti W16 Mistral: 1 600 ch

8e - Koenigsegg Jesko Absolut : 1 600 ch