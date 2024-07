Accident à très haute vitesse pour la Hennessey Venom F5 en plein essai

Connu depuis longtemps pour ses préparations surpuissantes sur la base de Dodge Viper, puis de Chevrolet Corvette ou de Camaro, Hennessey s’impose comme un véritable constructeur automobile depuis l’arrivée de la première Venom GT en 2011. Il commercialise désormais la Venom F5, une supercar élitiste équipée d’un V8 bi-turbo de 6,6 litres développant 1 817 chevaux ne pesant que 1 385 kg à sec sur la balance.

Cette Venom F5, dont la production se limitera à 24 exemplaires (avec un prix supérieur aux deux millions d’euros), vise le record de vitesse maximale qui appartient actuellement à la SSC Tuatara (avec une vitesse moyenne de 455 km/h dans les deux sens). Comme la Koenigsegg Jesko, elle cherche aussi à dépasser les 490 km/h atteints par la Bugatti Chiron Super Sport 300+ sur la piste d’Ehra Lessien en 2019, non homologués par le Guinness Book car enregistrés sur un seul sens de circulation (il faut le faire dans les deux sens pour cela).

Un gros crash à très haute vitesse

C’est justement dans le cadre d’un test de développement pour les hautes vitesses qu’un exemplaire de la Venom F5 a été accidenté sur une piste d’atterrissage du centre spatial Kennedy en Floride. Alors qu’elle était en train d’accélérer « de 0 à plus de 250 mph (soit plus de 402 km/h), la voiture a brutalement perdu de la charge aérodynamique et son pilote en a perdu le contrôle », explique John Hennessey sur Instagram. Personne n’a été blessé, mais cet accident va sans doute retarder les travaux du petit constructeur.