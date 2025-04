La monstrueuse Hennessey Venom F5 américaine grimpe à plus de 2 000 chevaux

La Hennessey Venom F5 joue avec le gratin mondial des supercars les plus puissantes et les plus élitistes : la Bugatti Chiron sortante (1 600 chevaux en version Super Sport), la nouvelle Tourbillon (1 800 chevaux), la Koenigsegg Jesko (1 600 chevaux), la SSC Tuatara (1 750 chevaux) ou encore la Rimac Nevera R électrique (2 017 chevaux).

Transmettant sa puissance maximale et son couple camionesque uniquement sur les roues arrière via une simple boîte manuelle automatisée, cette Hennessey Venom F5 devient encore plus véloce grâce au kit « Evolution » : son V8 de 6,6 litres préparé par Ilmor Engineering reçoit deux nouveaux turbos (des Precision 7680) et ses pièces internes sont entièrement revues tout comme son circuit d’injection.

La plus performante du monde ?

Au lieu des 1 817 chevaux de la Venom F5, la Venom F5 Evolution revendique 1 514 kW soit 2 058 chevaux vapeur. Le constructeur américain annonce un 0 à 200 mph (321 km/h) expédié en 10,3 secondes. Sachant que la Rimac Nevera R électrique revendique un 0 à 300 km/h en 8,66 secondes, la Croate électrique semble conserver un petit avantage d’accélération en ligne droite (sans doute grâce à sa transmission intégrale).

Plus d’aéro, aussi

La Venom F5 Evolution profite aussi d’un aérodynamisme amélioré. Elle deviendrait plus stable à haute vitesse et compte par ailleurs sur des suspensions retouchées. A noter que ce kit de modification « Evolution » peut être installé sur votre « modeste » Venom F5 moyennant un chèque de 285 000 dollars.

Reste à savoir si cette cavalerie monstrueuse reste exploitable sur route et sur circuit. La Hennessey Venom F5 possède le record chronométrique des voitures routières sur le circuit d’Austin au Texas, mais c’est pour l’instant sa seule référence.