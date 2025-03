Vous pouvez déjà rendre votre Bugatti Tourbillon plus performante

Alors que la carrière de la Chiron et du W16 Bugatti arrive à sa fin (il reste encore au constructeur de Molsheim à livrer toutes les Bolide et les roadsters Mistral), celle de sa remplaçante la Tourbillon n’a pas encore démarré.

La nouvelle supercar du petit constructeur doit démarrer ses livraisons à partir de l’année 2026, date à laquelle ses premiers clients pourront profiter de son fabuleux V16 atmosphérique de 8,3 litres ruptant à 9 000 tours / minute (et combiné à trois moteurs électriques pour produire une puissance maximale de 1 800 chevaux).

Mais voilà déjà une nouvelle variante de cette Tourbillon que tout le monde attend. Bugatti lève en effet le voile sur le pack « Ecurie Pur Sang », une série d’équipements permettant d’améliorer l’efficacité dynamique de la berlinette à moteur central arrière.

De l’aéro et des canules d’échappement

Ce kit se remarque d’abord par les jantes spécifiques (de 20 pouces à l’avant et 21 pouces à l’arrière), conçues pour réduire les turbulences aérodynamiques et canaliser davantage l’air vers les radiateurs arrière. Il se voit aussi à l’avant avec une lèvre de bouclier différente, mais surtout à l’arrière : outre des petites dérives ajoutées à l’aileron mobile, la voiture arbore de spectaculaires sorties d’échappement à huit canules (rassemblées en deux groupes).

A l’intérieur, la Tourbillon Ecurie Pur Sang se veut aussi plus « sportive » dans l’esprit avec des baquets de série et des habillages en Alcantara, même si les clients pourront toujours préférer d’autres finitions.

Plus de 3,8 millions d’euros

Sans donner trop de détails, Bugatti explique ce kit Ecurie Pur Sang permet à la Tourbillon d’augmenter son niveau d’appui aérodynamique maximal et son efficacité sur circuit, même s’il ne change ni les réglages du groupe motopropulseur ni le système de freinage. On ne connaît pas son prix mais pour rappel, la Tourbillon coûtera au minimum 3,8 millions d’euros sans options et se limitera à 250 exemplaires au total.