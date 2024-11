La Bugatti Mistral à 453 km/h sans le toit !

La Bugatti Mistral est le tout dernier modèle routier de la marque à utiliser le W16 quadri-turbo né avec la Veyron au début du siècle. Après elle, les supercars de la marque de Molsheim utiliseront plutôt un V16 atmosphérique conçu par Cosworth et accouplé à des moteurs électriques, avec une puissance encore plus élevée.

Cette Mistral termine actuellement sa mise au point avant les livraisons aux clients et Bugatti en a profité pour la lancer sur le circuit d’ATP Automotive Testing Papenburg en Allemagne, similaire à la grande piste d’Ehra-Lessien connue pour avoir hébergé les précédents records du constructeur (et notamment les 490 km/h touchés par la Chiron Super Sport 300+ en 2019).

Avec ses 1600 chevaux et ses 1 500 Nm de couple, la Mistral pilotée par Andy Wallace a réussi à atteindre 453,91 km/h sur cette piste, chiffre homologué officiellement pour permettre à l’auto de devenir la voiture découvrable la plus rapide du monde. Elle efface largement les 408,84 km/h de la Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse sans son toit.

Un exemplaire à 14 millions d’euros !

Bugatti précise que la Mistral ayant atteint cette vitesse est l’exemplaire unique « Mistral World Record Car », qui sera ensuite livré à son client ayant assisté à la tentative et vécu quelques moments inoubliables à son volant à cette occasion. Son prix ? 14 millions d’euros tout de même, soit largement plus que les cinq millions d’euros hors taxes annoncés en 2022 lors de la présentation de la voiture. Notez les touches d’orange sur sa carrosserie, rappelant les configurations des précédentes Bugatti des records de vitesse (Veyron Super Sport, Grand Sport Vitesse et Chiron Super Sport 300+).