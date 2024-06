Le record du monde rocambolesque de la SSC Tuatara

Le monde de l’automobile produit parfois de drôles d’oiseaux. Jerod Shelby est de ceux-là. Voilà un garçon dont on sait fort peu de choses, hormis le fait qu’il a fréquenté les bancs de l’université de Washington avant de fonder Shelby Supercars non loin de là, en 1998.

Son idée est simple, et d’autres l’ont eu, de Pagani à Koenigsegg. Shelby entend fabriquer des supercars, si possible les plus rapides du monde pour les vendre très cher et au compte-goutte, histoire de faire tourner sa PME. Il mettra neuf ans à créer le premier modèle : la SSC Aero qui d’emblée, va impressionner son petit monde. Et pour cause : l’auto qui dispose d’un V8 biturbo de 6,3 l et 1 135 ch explose le record de monde de vitesse en 2007 avec 412 km / h, ce qui fut dûment homologué par le Guiness. Mais en plus, à 540 000 euros l'unité, elle coûte deux fois moins cher qu’une Bugatti Veyron à la même époque. De quoi intriguer le landerneau.

Une électrique qui se recharge en 10mn, sur une simple prise 110V

Fort de ce retentissement, et de ses premières commandes, Shelby s’enhardit. Il ouvre un premier showroom à Dubaï et promet une autre auto encore plus exceptionnelle. Moins d’un an plus tard, il dévoile une nouvelle Aero 100% électrique. Avec ses 500 ch, elle paraît tout à fait réaliste, sauf qu’un petit truc intrigue les observateurs : selon son créateur, l’auto se recharge en 10mn, sur une simple prise de 110 V. La ficelle est un peu énorme, et Shelby escamote rapidement son projet.

Pendant une décennie, Jerod Shelby ne fera plus parler de lui, du moins pas dans les salons automobiles. En revanche, en 2012, c’est devant un tribunal que le mystérieux patron doit s’expliquer. C’est qu’un autre américain, beaucoup plus connu dans l’automobile, l’accuse d’usurpation d’identité. Cet homme, c’est Carroll Shelby, le préparateur Ford et créateur de l’AC Cobra. L’homme meurt cette même année, mais son entreprise lui survit et refuse à l’autre Shelby d’utiliser son nom commercial. Les deux parties tombent d’accord, et Shelby Supercars devient SSC Norh American.

Il faudra attendre 8 ans supplémentaires pour qu’en 2020, à Shanghai, Shelby créé encore une fois la surprise. C’est en effet en Chine qu’il dévoile son nouveau joujou : la Tuatara, du nom d’un reptile néo-zélandais. Dévoiler est un grand mot : aucun journaliste n’assiste au lancement, et seuls les clients de l’Aero sont conviés à contempler le nouveau modèle dont le V8, toujours biturbo, développe cette fois-ci, la bagatelle de 1 750 ch. De quoi terrasser son précédent record et franchir la barre des 500 km / h comme il l’affirme.

Un record pour de faux

Le temps de bloquer une route dans le Nevada, et le record est battu, avec une vitesse maximum établie à 532,93 km/h. De quoi larguer la Bugatti Veyron SuperSport et ses 490,4 km /h. Mais étant donné le personnage, de sérieux doutes ont rapidement commencé à poindre. Plusieurs youtubers, dont le fameux Schmee150 ont analysé la vidéo de l’exploit pour en conclure que la Tuatara ne roulait pas à cette vitesse. Mais l’affaire a été entendue lorsque Dewetron, l’entreprise spécialisée dans les mesures de précision, et censée être, selon Shelby, la caution du record, a affirmé ne s’être jamais déplacé sur les lieux du crime.

Acculé, SSC a recommencé son test, devant témoins cette fois, et la V/max atteinte en Floride un an plus tard était de 455,3 km / h, soit bien loin du record de la Veyron. Pour Shelby, la défaite est uniquement liée aux circonstances, à la météo, et, peut-être à l’âge du capitaine. Alors il a juré de recommencer. Ce qu’il a tenté de faire, à Salt Lake City, toujours en 2021. Malheureusement, la Tuatara de l’exploit a été endommagée dans le camion qui la transportait vers le lac salé. Dommage.