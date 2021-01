La SSC Tuatara devient (vraiment) la voiture la plus rapide du monde

La SSC Tuatara est enfin devenue la voiture de série la plus rapide du monde. Cette américaine est équipée d'un V8 de 1 750 ch. La vitesse moyenne (aller/retour) du record est de 455,3 km/h. Elle bat ainsi la Koenigsegg Agera RS, qui avait atteint une vitesse moyenne de 447,2 km/h en 2017.

Mais revenons en arrière pour comprendre le "enfin". En octobre 2020, SSC fait sensation en annonçant une pointe de vitesse de 530 km/h pour sa supercar. Et lors de la moyenne des deux essais, on restait au-dessus des 500 km/h, avec 508 km/h.

Sauf que rapidement, le record est remis en cause. Le célèbre Youtubeur Shmee150 a décortiqué la vidéo de la marque et les données techniques. Pour lui, l'auto n'a atteint "que" 450 km/h. Après avoir démenti, SSC a finalement reconnu une erreur "involontaire" dans ses mesures. Il a donc retenté sa chance après Noël, mais avec un cuisant échec à la clé, puisque la voiture a fait 404 km/h.

Pas refroidie, la marque a recommencé le 17 janvier. Pour éviter tout bad buzz, SSC a fait appel à la société spécialisée Racelogic pour mesurer et valider les vitesses. Pour le premier run, en direction du nord, la voiture a atteint 450,1 km/h. Pour le deuxième run, dans la direction opposée sud, c'était 460,4 km/h. Vitesse moyenne : 455,3 km/h.

On est bien loin des chiffres annoncés en octobre. Mais cette fois, il n'y avait pas de pilote professionnel au volant, la voiture était conduite par son propriétaire, et ce record a été réalisé sur une distance plus courte, le tarmac du Kennedy Space Center (en Floride), au lieu d'une très longue route en ligne droite du Nevada.