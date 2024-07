Les olympiades de Caradisiac : quelles sont les meilleures au 400 mètres ?

Lorsque vous feuilletiez un bon magazine sur les voitures sportives dans les années 70 ou 80, la mesure du 400 mètres départ arrêté restait un élément absolument incontournable pour jauger des performances d’une auto. A l’époque, ce sont souvent les journalistes qui chronométraient ces exercices très révélateurs sur la vélocité des modèles du marché. Aujourd’hui, en revanche, les constructeurs communiquent systématiquement sur les valeurs du 0 à 100 km/h ou parfois, du 0 à 200 km/h. La donnée du 400 mètre départ arrêté est progressivement tombée dans l’oubli sur les fiches techniques modernes, même si elle reste très importante aux Etats-Unis où le quart de mile (402,3 mètres) fait partie des chiffres incontournables sur les autos « passion ».

Alors, comment faire pour établir de nos jours un classement fiable des meilleures athlètes à quatre roues du marché ? A défaut de mesures officielles, il suffit pour cela de se reporter aux chiffres de nos amis du magazine Motorsport. A chaque fois qu’ils chronomètrent une nouvelle voiture, ils se rendent sur la piste de Lurcy-Lévis dans l’Allier pour les mettre à l’épreuve sur la grande ligne droite prévue à cet effet via des outils d’une précision maximale. Avec plus de 350 voitures chronométrées de cette façon depuis la création du magazine, cela nous donne une base de données extrêmement étoffée. Il n’y a certes pas encore les nouvelles Bugatti Tourbillon, Lamborghini Revuelto, Rimac Nevera et autres machines aux capacités monstrueuses qui possèdent largement de quoi battre les références éprouvées par le magazine. Mais c’est un excellent baromètre pour établir un classement des autos les plus douées sur cet exercice, de façon totalement indépendante des constructeurs. Et il y a parfois des surprises !

Les forces en présence

McLaren Senna

La McLaren Senna reste à ce jour la sportive routière la plus radicale jamais sortie par la firme de Woking. Certes, son design tourné uniquement autour des performances maximales ne fait pas l’unanimité. Mais cette supercar limitée à 500 exemplaires reste à ce jour la voiture de route la plus rapide jamais mesurée par la rédaction de Motorsport au chrono sur la piste Club de Magny-Cours. Elle développe 800 chevaux et ne pèse que 1 198 kg sur la balance (à sec).

Lamborghini Aventador SVJ

Sur le papier, la nouvelle Lamborghini Revuelto surclasse largement l’Aventador SVJ. Version la plus extrême de l’Aventador, cette dernière poussait la puissance maximale de son V12 atmosphérique à 770 chevaux. Certes, l’Aventador Ultimae faisait encore mieux avec ses 780 chevaux. Mais la SVJ était plus légère et plus affûtée pour la piste (elle pèse officiellement 1 525 kg à sec).

Porsche 911 GT2 RS

En attendant la nouvelle variante extrême de la 911 Type 992, la 911 GT2 RS de la génération 991 demeure la variante la plus puissante de toute l’histoire du modèle avec ses 700 chevaux. Elle a détenu pendant longtemps le record chronométrique absolu des voitures homologuées pour la route sur la Nordschleife, pèse seulement 1 470 kg à vide sur la balance et possède beaucoup d’appui aérodynamique.

Ferrari 296 GTB

La 296 GTB est actuellement la moins puissante des Ferrari à moteur central arrière. Mais elle développe déjà 830 chevaux en pointe ! Dotée d’une motorisation hybride rechargeable composée d’un V6 bi-turbo de 663 chevaux et d’un moteur électrique de 167 chevaux, elle pèse 1 470 kg à sec et accélère comme une véritable catapulte. Et le magazine n’a pas encore chronométré sa grande sœur, la SF90 Stradale encore plus puissante…

Chevrolet Corvette Z06

Variante la plus puissante et la plus performante de la Chevrolet Corvette de huitième génération à moteur en position centrale arrière, la Z06 possède un V8 atmosphérique de 5,5 litres développant 645 chevaux. Elle pèse 1 561 kg à sec et peut rivaliser avec les meilleures McLaren et autres Porsche au chrono sur un tour de circuit d’après les mesures de Motorsport. Et sur le 400 mètres, ça donne quoi ?

KTM X-Bow GT-XR

Machine au physique hors normes, la KTM X-Bow GT-XR est la version extrême d’une voiture conçue pour afficher la masse la plus limitée possible grâce à un châssis en fibre de carbone et une mécanique extrapolée de l’Audi RS 3. Elle développe 500 chevaux et pèse seulement 1 130 kg sur la balance. Bon, elle coûte aussi le prix d’une Porsche 911 GT3 RS neuve…

McLaren 720S

En attendant de chronométrer la remplaçante la nouvelle 750S, la McLaren 720S reste l’une des super-sportives les plus impressionnantes jamais essayées par la rédaction de Motorsport en ligne droite. Son V8 bi-turbo de 720 chevaux cogne extrêmement fort et elle possède moins d’appui aérodynamique pour la freiner à haute vitesse. Elle pèse 1 283 kg sur la balance à sec.

McLaren 765 LT

Version extrême de la 720S, la 765 LT voit la puissance de son V8 bi-turbo poussée à 765 chevaux et bénéficie d’un châssis allégé qui revendique seulement 1 229 kg à sec ! De quoi faire aussi bien que la très exclusive Senna ?

Porsche Taycan Turbo S

En attendant là aussi de mesurer la nouvelle Taycan Turbo GT qui risque de faire beaucoup mieux, la Taycan Turbo S « première mouture » avait étonné avec ses accélérations vertigineuses et proches de celles d’une vraie supercar. Elle développait 625 chevaux en puissance maximale permanente (mais 738 chevaux procédure du launch control) et pesait 2 285 kg à vide sur la balance tout de même.

Porsche 911 Turbo S

La Porsche 911 Turbo S type 992 reste moins puissante que l’ancienne GT2 RS ou les Ferrari et autres McLaren les plus véloces. Mais avec sa transmission intégrale et sa répartition des masses idéales pour le sprint départ arrêté, l’Allemande est réputée pour ses capacités d’accélérations hors normes. Elle développe 650 chevaux et pèse officiellement 1 640 kg à vide.

La meilleure est...

1 - Ferrari 296 GTB - 09,9 secondes

2 - McLaren 765 LT - 10,0 secondes

3 - McLaren Senna - 10,2 secondes

4 - McLaren 720S - 10,3 secondes

5 - Porsche 911 Turbo S - 10,4 secondes

6 - Lamborghini Aventador SVJ - 10,5 secondes

6 ex aequo : Porsche 911 GT2 RS - 10,5 secondes

8 - Porsche Taycan Turbo S - 10,6 secondes

9 - Chevrolet Corvette Z06 - 10,7 secondes

10 - KTM X-Bow GT-XR - 11,3 secondes

Et chez les petites sportives ?

Pour ceux qui aiment les sportives sans pouvoir s’offrir des machines interdites au commun des mortels, la rédaction du magazine Motorsport teste aussi les GTI thermiques qui sont hélas toutes en train de disparaître (ou ont été retirés du marché depuis longtemps). Sur le 400 mètres départ arrêté, voici les meilleures performances dans la catégorie des citadines sportives qu’on trouve encore à des prix raisonnables aujourd’hui sur La Centrale.

1 - Mini GP (ancienne) - 13,2 secondes

2 - Toyota GR Yaris : 13,5 secondes

3 - Audi S1 - 14,0 secondes

4 - Mini JCW (ancienne) - 14,4 secondes

5 - Peugeot 208 GTI By Peugeot Sport - 14,7 secondes

5 ex aequo - Renault Clio 4 RS - 14,7 secondes

7 - Hyundai i20 N - 14,8 secondes

8 - Mini Cooper S (ancienne) - 15,0 secondes

8 - Opel Corsa OPC - 15,1 secondes

10 - Ford Fiesta ST - 15,2 secondes