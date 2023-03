Voici enfin la Lamborghini Revuelto (2023), remplaçante de l'Aventador

Comme prévu, Lamborghini lève le voile sur sa nouvelle grande sportive après les douze ans de carrière d’une Aventador saluée pour son design extraordinaire et des prestations de haut niveau. La Revuelto ressemble d’ailleurs franchement aux dernières versions spéciales de cette Aventador et plus particulièrement à la Sian FKP37, la première hybride de l’histoire de la marque qui utilisait un supercondensateur en plus de son V12 atmosphérique. Entièrement nouvelle, cette Revuelto colle une claque visuelle moins monumentale que l’Aventador à l’époque de sa présentation même si elle a au moins le mérite de ressembler à une vraie Lamborghini.

L’intérieur paraît aussi plus classique, avec la disparition de l’énorme tunnel de transmission grâce à la suppression de la transmission intégrale mécanique classique. Air du temps oblige, il y a désormais trois écrans numériques à bord dont un pour le passager, exactement comme sur la Porsche Taycan ou les modèles de chez Ferrari.

Pour ce qui est du cœur du sujet, tout change : comme l’Aventador, la Revuelto s’articule autour d’une monocoque en carbone dont la rigidité structurelle augmente, à l’inverse de la masse qui diminue de 10%. Cette monocoque se connecte à un berceau avant également en fibre de carbone, avec un moteur thermique installé en position centrale arrière. Et pas n’importe quel moteur : un tout nouveau V12 atmosphérique, toujours d’une cylindrée de 6,5 litres, équipée de l’injection directe et connecté enfin à une boîte à double embrayage moderne (à huit rapports) au lieu de la très perfectible boîte manuelle automatisée de l’Aventador. A lui tout seul, le V12 produit 825 chevaux et 725 Nm de couple. Il peut aussi grimper jusqu’à 9 500 trs/min contre 8 750 pour celui de l’Aventador, ce qui promet une bande sonore extraordinaire sur le papier.

Mais ce V12 n’est pas tout seul pour animer la Revuelto : il profite de l’aide de trois moteurs électriques, l’un localisé directement dans la boîte de vitesses et les deux autres connectés chacun à une roue avant. Alimentés par des batteries d’une capacité de 3,8 kWh installées au centre de l’habitacle dans le sens de la longueur, ces moteurs à flux axial permettent de générer la puissance maximale totale de 1015 chevaux soit 15 chevaux de plus qu’une Ferrari SF90 Stradale. Les performances annoncées sont au niveau de cette dernière avec un 0 à 100 km/h abattu en 2,5 secondes, un 0 à 200 km/h expédié en moins de 7 secondes et une vitesse maximale de 350 km/h. La grande Lamborghini utilise toujours quatre roues motrices grâce aux deux moteurs électriques avant, qui produisent du torque vectoring pour aider à l’agilité en conduite sportive. Sauf en mode 100% électrique où la grosse Lamborghini devient une simple traction de 180 chevaux !

L’électrification de la grosse Lamborghini entraîne inévitablement une augmentation de la masse, avec un poids à sec annoncé à 1 772 kg soit deux quintaux de plus que l’Aventador Ultimae déjà pas spécialement légère. Ne reste plus qu’à espérer que cet embonpoint ne nuise pas à son comportement dynamique. Et le prix, dans tout ça ? Lamborghini ne le donne pas pour l’instant mais on devrait se situer aux environs du demi-million d’euros. Soit à peu près ce que coûte la Ferrari SF90 Stradale. Allez, ne boudons pas notre plaisir : il y a toujours de l’avenir pour les voitures de rêve chez Lamborghini…