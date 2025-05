Voici la solution pour transformer votre Lamborghini Urus en engin militaire

Finesse, fluidité ou encore discrétion, ces termes ne peuvent qualifier le Lamborghini Urus, un SUV qui se caractérise davantage par ses performances et ses lignes spectaculaires. Il est pourtant possible d’aller plus loin comme le prouve le " bolideur " spécialisé dans le domaine, Mansory.

Pourtant, un autre spécialiste de la modification n’a pas à rougir dans le domaine. Il s’agit de Rezvani qui présente le Knight. Un engin militaire ? Pas exactement, mais un Urus capable de défendre efficacement ses occupants.

En cochant l’option « Military Package », cet Urus peut être équipé d’une carrosserie blindée en fibre de carbone, de vitres pare-balles avec des rideaux fumés, des soubassements anti-explosifs, d’une protection contre les impulsions électromagnétiques, de poignées de porte à électrochocs ou encore de lunettes à vision nocturne.

Si l’intérieur est plus sobre, un système d’interphone, des masques de protection contre les attaques chimiques et un coffre-fort sécurisé sont de la partie.

Equipé d’un tel engin, vous n’aurez auquel mal à semer les spécialiste du carjacking ou la police puisque son V8 suralimenté développe 800 ch permet au Knight d’atteindre 100 km/h en seulement trois secondes ! Il vous suffit de réunir 100 000 dollars, en plus de l’Urus, et de ne pas trop tarder puisque le Knight est limité à 100 exemplaires.