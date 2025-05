La Diablo Victoria's Secret refait surface

Ne vous méprenez pas : les images de cette Lamborghini Diablo SV ne sont pas inversées. Les lettres VS sur ses portes font en réalité référence à la marque Victoria's Secret ayant employé cette voiture en 1998 pour une campagne publicitaire.

L'exemplaire en question reconnaissable par sa peinture blanche et ses jantes chromées Kinesis semblables à celles de la série limitée Monterey servait de véhicule promotionnel pour le catalogue de noël. Détail amusant, la marque de lingerie espérait en vendre une petite série contre la coquette somme de 350 000 dollars. La Diablo SV d'origine était en comparaison disponible dans l'offre Lamborghini la même année à 230 000 dollars. Au final, seul un exemplaire de la Diablo VS prenait la route. De quoi en faire un véritable collector même si Lamborghini USA supervisait la démarche à la place de la maison mère.

Largement photographiée puis oubliée

Après la campagne promotionnelle, la Lamborghini Diablo VS disparaît rapidement des radars tandis que son parcours Carfax se voit marqué d'un accident en 2006 au Colorado. L'auto émerge discrètement lors d'une vente Mecum en 2011 avant de se volatiliser une fois de plus pendant 14 ans. En 2025, la Lamborghini Diablo VS refait surface. Un exemplaire étonnant que les fans comptent cette fois suivre de près avec une restauration complète prévue dans un futur proche.