Lamborghini prépare une grosse surprise

Il existe trois modèles dans la gamme « normale » de Lamborghini : le SUV Urus (devenu hybride rechargeable l’année dernière), la sportive haut de gamme Revuelto et la remplaçante de la Huracan nommée Temerario, toutes deux équipées d’un groupe motopropulseur hybride rechargeable elles aussi.

Mais depuis la Reventon de 2007, Lamborghini s’autorise de temps à autre d’autres modèles en série très limitée et basés sur sa sportive à moteur V12 du moment. A l’initiative du patron Stefan Winkelmann, le constructeur italien avait découvert qu’il existait un fort potentiel pour des modèles ultra-exclusifs vendus plusieurs millions d’euros l’unité.

La suite de la Sian ?

Depuis ce temps, Lamborghini a dévoilé plusieurs petites séries de supercars élitistes sur la base de la Murcielago (Reventon et Reventon Roadster) puis de l’Aventador (Aventador J, Veneno, Veneno Roadster, Centenario, SC18, Sian FKP37, Countach LP800, Invencible).

Et comme le rapportent les spécialistes de Supercar Blog, la marque au taureau prépare justement une nouvelle série spéciale dans cette lignée. Cette fois, la base technique sera celle de la Revuelto ce qui signifie que la voiture reprendra son V12 atmosphérique de 6,5 litres associé à trois moteurs électriques.

La Lamborghini la plus puissante de l’histoire

Alors que la Revuelto revendique 1 015 chevaux en puissance maximale, cette nouvelle Lamborghini d’exception serait encore un peu plus puissante. Elle s’appellerait « Fenomeno » et serait dévoilée officiellement au mois d’août prochain à l’occasion du concours d’élégance de Pebble Beach en Californie. Et elle se limiterait à 29 exemplaires.

Son style s’inspirerait d’un « modèle iconique de Lamborghini », peut-être à la façon de la Countach LP800 mais sur la base de la Miura ou de la Countach. Son addition dépassera très probablement le million d'euros. Sans doute assez largement, même, puisque certaines des séries spéciales de Lamborghini proposées par le passé coûtaient plus de trois millions d'euros.