J'ai encore fait de l'éco-conduite en Lamborghini (et ça marche mieux qu'avant)

En théorie, il n’existe rien de plus énergivore sur le marché automobile qu’un énorme moteur thermique à pistons de 12 cylindres dépourvu de suralimentation. En mettant de côté la très complexe mécanique à 16 cylindres, quatre turbos et 1 600 chevaux de la Bugatti Chiron (qui explose tous les compteurs avec ses 487 g/km de CO2 en cycle mixte WLTP en version Super Sport pour 22,2 litres aux 100 km !), ces gros blocs atmosphériques sont les moins indiqués pour limiter la consommation de carburant à des niveaux bas sur des parcours à vitesse autoroutière normale.

Pour autant, comme nous avions pu le constater en amenant l’ancienne Lamborghini Aventador Ultimae Roadster (780 chevaux et 720 Nm de couple) amenée à Cannes depuis Spa Francorchamps, ils savent tout de même se montrer relativement frugaux lorsqu’on ne « tape » pas dedans pour exploiter leurs performances : en 2022, nous avions pu relever 14,1 litres aux 100 km sur l’autoroute à 130 km/h sur un long trajet. Sensiblement plus que les 13 litres aux 100 d’une Audi R8 V10 (elle aussi atmosphérique), que les 10,0 litres aux 100 d’une Maserati MC20 biturbo ou que les moins de 10 litres d’une McLaren 570 (V8 biturbo) mesurés dans des conditions similaires par nos soins, mais rien de délirant quand on parle d’une super-sportive équipée d’une telle mécanique.

Et la Revuelto, alors ?

Aujourd’hui, l’Aventador n’existe plus au catalogue de Lamborghini. Le rôle de la grande super-sportive à V12 atmosphérique revient désormais à la Revuelto, une énorme berlinette au style exubérant toujours équipée d’un moteur en position centrale arrière. Forte d’un nouveau bloc de 6,5 litres à injection indirecte, elle revendique 825 chevaux en puissance maximale thermique (pour 725 Nm de couple). Mais ce gros moteur thermique se combine à trois blocs électriques (deux sur le train avant et un troisième derrière), produisant jusqu’à 1 015 chevaux en puissance maximale totale dans le mode le plus sportif (Corsa avec la batterie en position « Performance »).

De quoi en faire une sportive bien plus politiquement correcte, comme les Ferrari 296 GTB et autres McLaren Artura échappant chez nous au malus écologique maximal grâce à leur hybridation ? Pas vraiment car la Revuelto vise davantage à optimiser ses performances avec ses moteurs électriques tout en limitant un minimum le niveau de CO2 au niveau de son homologation officielle. Avec 276 g/km de CO2 en utilisation mixte d’après sa fiche technique et 17,8 litres / 100 km, elle fait un peu mieux que l’Aventador (442 g/km et 18,0 litres / 100 km) mais reste sur le papier un gouffre à carburant fossile et donne droit au malus écologique français maximal (de 70 000€ en 2025).

La consommation de la Revuelto sur un Marseille-Paris

Mais comme l’Aventador qui parvenait à descendre très en-dessous des chiffres officiels sur un trajet autoroutier classique, la Revuelto peut sérieusement se montrer frugale quand on la laisse en mode « Strada » et qu’on l’utilise comme une vulgaire familiale diesel. Ramenée de Marseille jusqu’à Paris le lundi après le week-end de l’Ascension, elle s’est retrouvée engluée dans les bouchons où sa consommation dépasse vite les 20 litres aux 100…sauf quand on la configure en mode « Citta » pour rouler en mode 100% électrique (mais sur une petite dizaine de kilomètres au maximum).

Une fois sur un rythme autoroutier normal en revanche (à 140 km/h compteur qui correspondent à 128 km/h réels), l’ordinateur de bord tombe vite sous les 12 litres aux 100 km et finit même par passer la barre des 11,5 litres. Jusqu’à chuter à 11,2 litres aux 100 km avant Lyon, sans pouvoir tenir ce niveau à cause de plusieurs gros bouchons sur la suite du trajet empêchant toute amélioration de la moyenne.

Certes, on parle de la consommation affichée au tableau de bord et non pas d’une vraie mesure rigoureuse. Mais les chiffres nous paraissent cohérents avec l’autonomie tenue par l’auto malgré son « petit » réservoir de 67 litres seulement et les pleins de carburant faits sur le trajet. Et voir une supercar de 1 015 chevaux à moteur V12 atmosphérique pesant près de deux tonnes sur la balance à ces niveaux de consommation, proches de ceux d’une modeste sportive compacte à essence ou d’un grand SUV familial diesel, ça donne quand même un peu envie de relativiser les chiffres terrifiants inscrits sur la fiche technique et la diabolisation systématique de ces machines par la fiscalité française (et dans une moindre mesure les instances européennes). Oui, on peut consommer peu en roulant en supercar Lamborghini. Et pour toutes les autres choses beaucoup plus excitantes qu’on peut aussi réaliser avec cette voiture, on en reparle très vite sur Caradisiac.