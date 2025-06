Honda Super EV, la toute petite surprise électrique

Honda a sorti les gros moyens au dernier CES de Las Vegas. Le constructeur japonais y a exposé la 0 Sedan et le 0 SUV, deux show-cars électriques présentés comme très proches des modèles de série attendus pour 2026. La première prend la forme d’une grande berline au design hors normes, le second se décrit comme un SUV familial compact au style à peine plus conventionnel. A cette époque, le constructeur dévoilait aussi une stratégie d’électrification très poussée pour les années futures avec le développement d’une plateforme « maison » et d’une intégration complète du logiciel dans ses autos.

Mais comme les autres constructeurs, Honda réagit à la progression moins rapide que prévue des voitures électriques sur les principaux marchés de la planète. Le constructeur a récemment décidé de réorienter certains de ses investissements dans la poursuite du développement de ses voitures thermiques et hybrides, en retardant légèrement la conversion au 100% électrique de ses gammes.

Une rivale de la Twingo !

Ce qui n’empêche pas Honda d’enchaîner les présentations de nouveaux modèles électriques. Après les 0 Sedan et 0 SUV à Las Vegas au mois de janvier, la marque profitera du Festival of Speed de Goodwood 2025 pour exposer le prototype Super EV.

Visible dans l’image ci-dessus, ce Super EV prend la forme d’une micro-citadine et vise à « démontrer ce qu’il est possible d’offrir avec un véhicule de segment A à la fois amusant à conduire et conforme aux standards de praticité de Honda ». La voiture a même déjà fait ses premiers tests routiers au Royaume-Uni d’après le communiqué officiel du constructeur.

Aucune info technique pour le moment

Il faudra attendre le week-end du Festival of Speed de Goodwood (10-11-12-13 juillet) pour en savoir plus sur cette petite auto cubique évoquant inévitablement l’ancienne Honda e. Quand arrivera-t-elle afin de concurrencer la Renault Twingo attendue en 2026 et la Volkswagen ID.1 prévue pour 2027 ?