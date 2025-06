Le Toyota bZ4X restylé évolue-t-il suffisamment ?

Le bZ4X n’a pas la vie facile. Commercialisé depuis trois ans, il a connu un certain retard à l’allumage à cause de soucis de recharge, et ses tarifs élevés ont fait fuir une partie de la clientèle. Toyota a alors revu ses prix et l’affiche actuellement à 34 900 €, soit le prix d’une Renault 5 haut de gamme.

Seulement, le prix ne fait pas tout puisque le Bz4x ne brille pas côté technique. Consciente de son retard, la marque nous présente une version restylée dont la commercialisation devrait débuter d’ici la fin de l’année.

Ce n’est pas la donnée la plus importante, mais la marque a revu ses niveaux de puissance avec 167 et 224 ch en traction, ainsi que 343 ch en 4x4. Le moteur avant gagne 23 ch reçoit de nouveaux semi-conducteurs composés de carbure de silicium, un nouveau système de refroidissement et de lubrification, mais aussi un traitement de surface permettant de réduire la consommation. Le poids ainsi la taille sont également réduits. Quant au bloc arrière, sa puissance augmente de 10 ch.

Par ailleurs, la marque a fait des efforts au niveau aérodynamisme avec un coefficient de traînée passant de 0,27 à 0,29. Ce résultat est dû à différents éléments revus : bas du bouclier, passages de roue, rétroviseurs, becquet et carénages au niveau du plancher.

En ce qui concerne les accus, le nerf de la guerre de l’électrique. Le bZ4X conserve la petite batterie de 57,7 kWh et augmente légèrement la capacité de la plus grande, en passant de 71,5 kWh à 73,1 kWh, une évolution légère grâce à l’emploi de 104 cellules au lieu de 96.

Seulement, le bZ4X est désormais capable de parcourir 569 km avec une charge (donnée homologuée), contre 513 km, une poignée de kilomètres toujours bienvenue. Par contre, la puissance de recharge reste inchangée en courant continu avec 150 kW, mais évolue en courant alternatif en pouvant supporter 22 kW. Toyota a également eu la bonne idée d’intégrer un planificateur d’itinéraire lié un préconditionnement de la batterie. Un équipement qui permet de gagner de précieuses minutes lors du ravitaillement. La marque indique un passage de 10 à 80 % de la batterie en trente minutes.

Les premiers tours de roues

Si ce bZ4X restylé ne change pas de look à l’extérieur, les modifications apparaissent plus importantes dans l’habitacle. On note l’apparition d’un écran tactile plus grand avec 14 pouces, qui remplace celui de 12,3 pouces. Toutefois, on aurait aussi apprécié un traitement plus moderne du graphisme. Le haut de la planche de bord est revu, accueillant notamment des aérateurs plus discrets. La console centrale apparaît aussi plus moderne et gagne deux emplacements de recharge par induction pour smartphone. Enfin, la qualité des plastiques ne progresse guère, et surtout, le combiné d’instrumentation placé au-dessus de la jante de volant (façon i-cockpit de Peugeot) n’est pas adapté à toutes les morphologies.

Si le volant doit être placé trop bas pour que je puisse voir les informations du combiné, je remarque que la direction se révèle légère en manœuvre et particulièrement consistante lorsque le rythme s’accélère. Une sensation bienvenue qui s’apparente davantage à une assistance hydraulique qu’électrique. Toyota a d’ailleurs retravaillé son assistance afin d’améliorer son ressenti et de réduire l’angle nécessaire pour tourner. Il en résulte une direction agréable et plutôt précise. Toutefois, le bZ4X préfère être mené de façon douce puisque l’on ressent assez rapidement le poids de l’engin dans les virages.

On note également la bonne insonorisation, un paramètre revu via de nouvelles vitres latérales avant, des insonorisants au niveau des montants, du coffre et des passages de roues arrière.

Très souple et suffisamment performant en version à deux roues motrices, le bZ4X est un bon compagnon de voyage, agréable à vivre. De plus, il modère bien son appétit puisque nous avons relevé une consommation moyenne de 14,4 kWh/100 km sur notre parcours mélangeant trajet routier, autoroutier et en ville, le tout un rythme coulé. Dans ces conditions, il est capable de parcourir un peu plus de 500 km (avec la grande batterie) en utilisant toute la capacité de la pile.

Le bilan

Sans devenir le plus techno du segment, le bZ4X accueille des nouveautés bienvenues comme le préconditionnement de la batterie et la capacité à accepter une charge de 22 kW en courant alternatif. Plus agréable à conduire, plus silencieux et mieux équipé, ce nouveau bZ4X arrivera-t-il à convaincre ? Un essai plus long permettra d'apporter une réponse plus complète, et surtout cela dépend beaucoup des tarifs pratiqués, encore inconnu pour le moment. La patience doit être de mise puisqu’ils ne seront dévoilés qu’à partir de la rentrée pour une commercialisation prévue en fin d’année.