Quelques photos du prochain restylage de la Peugeot 308 SW

La troisième génération de Peugeot 308 est arrivée en 2021 et il devient temps pour la marque au lion de lui offrir un petit lifting de mi-carrière. Ce restylage est en cours de route et le prototype de la Peugeot 308 SW qui vient d’être surpris par nos chasseurs de scoop le prouve. Des adhésifs sur la proue et la poupe du break français indiquent que les modifications de style concerneront ces endroits.

Si le camouflage est imposant et ne laisse pas la possibilité de voir ce qui se cache dessous, on sait que la partie avant devrait être la plus remaniée. La Peugeot 308, qu’elle soit berline ou break, devrait voir sa proue s’inspirer de celle du SUV Peugeot 3008 pour devenir encore plus agressive et montrer un réel changement entre la version actuelle et la version restylée. Et il y aura bien entendu l’apparition de triples griffes pour les feux de jour.

Un restylage minime à l’arrière du véhicule

En ce qui concerne l’arrière du véhicule, il est plus difficile de se faire une idée sur ce qui changera, s’il semble que le graphisme des feux ne change pas, il se pourrait que la partie noire qui relie les feux entre eux soit modifiée. De nouvelles teintes de carrosseries et de nouvelles jantes devraient également faire leur apparition.

Une motorisation électrique supplémentaire ?

En ce qui concerne l’habitacle, il y aura peu de changement, sans doute de nouvelles selleries agrémenteront ce restylage. Il devrait aussi y avoir des mises à jour en ce qui concerne les logiciels embarqués et peut-être de nouvelles aides à la conduite. Il n'y aura pas de changement en ce qui concerne l’offre de motorisations. La motorisation microhybride de 136 ch ayant déjà obtenu à la dénomination 145 ch sans que les performances ne soient modifiées et la motorisation hybride rechargeable de 195 ch est déjà sous le capot des modèles Peugeot 308 et 308 SW. Peut-être pourra-t-on trouver des modifications en ce qui concerne les motorisations électriques, avec un peu plus de puissance que les 156 ch proposés aujourd’hui et/ou une batterie plus performante pour bénéficier de davantage d’autonomie ?