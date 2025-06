Il tire en l'air en Lamborghini lors d'un mariage, puis se fait arrêter

La police de Dearborn outre-Atlantique dans le Michigan rapporte sur les réseaux sociaux des éléments liés à sa dernière interpellation. Les faits concernent une Lamborghini Huracan à la conduite peu académique interpellée après des tirs dans les airs par un occupant avec une arme à feu.

En guise d'explications, les deux hommes arrêtés en flagrant délit indiquent qu'ils célèbrent un mariage. Une excuse bien entendu non recevable pour un tel comportement sur la voie publique. Une fois le véhicule trouvé, les agents saisissent immédiatement la sportive italienne avec une grosse amende à la clé.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies instagram en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies instagram

La Huracan, un carton commercial pour Lamborghini

Pour mémoire, la Lamborghini Huracan n'est autre que la voiture la plus vendue par la firme de Sant'Agata Bolognese avec plus de 20 000 unités dès les cinq premières années. Un record précédemment tenu par une autre sportive à moteur V10 : la Gallardo. Disponible au cours de sa carrière en coupé, en cabriolet, en quatre roues motrices, en propulsion et même en version tout-terrain via la Sterrato, la Huracan tient une place très particulière dans l'histoire de Lamborghini.