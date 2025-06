le nouvel Audi Q5 hybride rechargeable est légèrement moins cher que ses concurrents

Récemment passés à une troisième génération de modèle, l’Audi Q5 et sa déclinaison Sportback continuent d’élargir leur gamme après les variantes essence à hybridation légère (204 et 367 chevaux) et la version diesel (204 chevaux).

Voilà le rival des BMW X3 et Mercedes GLC désormais disponible avec deux motorisations hybrides rechargeables. Identiques mécaniquement à celles équipant aussi les A5 et A6, ces groupes motopropulseurs associent un quatre cylindres essence turbo de 2,0 litres (développant 252 chevaux) à un moteur électrique installé dans la boîte de vitesses à double embrayage et des batteries d’une capacité de 20,7 kWh (net), permettant d’atteindre une autonomie maximale (WLTP) de 113 km en conduite électrique. Le tout avec une puissance maximale cumulée de 299 ou 367 chevaux au choix.

A partir de 67 900€

Il faudra compter sur une addition de base à 67 900€ pour le Q5 e-hybrid de 299 chevaux en finition Design (la finition Business Line démarre à 72 020€ et la S-Line à 74 770€). Pour la motorisation de 367 chevaux, il faudra compter 78 400€ avec uniquement le niveau S-Line. Et pour le Q5 Sportback e-hybrid, c’est 2 200€ de plus avec les mêmes finitions et moteurs.

A titre de comparaison, le BMW X3 30e xDrive hybride rechargeable de 299 chevaux démarre à 73 350€ et le Mercedes GLC 300e de 313 chevaux demande au minimum 72 650€. L’Audi Q5 e-hybrid démarre donc légèrement plus bas que ses concurrents, mais tous ces modèles devront composer avec le malus masse en France. Dans le cas de l’Audi, il est au minimum de 6 150€ pour sa version d’entrée de gamme en finition Design.