Une Alpine A390 qui se veut sportive et des ZFE vers la porte de sortie

Les ZFE en état de mort clinique

Elles ont été largement critiquées de toute part, et tout aussi largement rejetées cette semaine à l'Assemblée Nationale par un vote ultra-majoritaire, émanant aussi bien de la gauche que de la droite. Les ZFE, après un passage en commission paritaire devraient donc disparaître d'ici quelques semaines. Reste à savoir qui paiera l'amende possiblement exigée par Bruxelles suite à cette volte-face.

Alpine A390 : un SUV électrique et une question

Cette semaine, Alan Froli a fait le pèlerinage de Dieppe pour aller à la rencontre du nouveau SUV Alpine A390. Un engin qui, grâce à ses 470 ch en version GTS, et son origine Alpine, revendique une vocation sportive. Sauf que c'est un SUV, qu'il est dérivé du Renault Scenic et dépasse les deux tonnes. Alors des questions se posent, malgré un 0/100 km / h en 3,9 s affiché. Pour les réponses il faudra attendre les premiers essais.

Audi A6 thermique contre A6 électrique : le comparo des gros rouleurs

Sur le papier, l'affaire est pliée. Opposer le grand break allemand Audi A6 Avant, en version diesel à son frère électrique paraît incongru, en raison des recharges nécessaires à la seconde, qui permettrait à la première de prendre le large. Et pourtant, la différence ne se niche pas là où on l'imagine. En respectant les pauses recommandées, les deux autos n'ont enregistré qu'un quart d'heure de décalage, en faveur de la thermique, après 1 000 km de roulage. En revanche, le "carburant de l'A6 e-tron a coûté un peu plus cher que celui de sa copine à mazout en recharges sur l'autoroute.

Habemus papam chez Stellantis

De la fumée blanche s'est échappée cette semaine du siège de Stellantis. Le nouveau patron a été désigné par le conclave du conseil d'administration. Et c'est, sans surprise, Antonio Filosa qui hérite du trône de directeur général laissé vacant depuis le mois de décembre par Carlos Tavares. Une nomination prévue qui renforce la mainmise de l'Italie sur la galaxie de 14 marques puisque, outre Filosa, le président du groupe John Elkann, est le représentant de la famille Agnelli, actionnaire de référence dans le capital de Stellantis.

