Voici le Subaru Uncharted qui essaie de ne pas trop ressembler auToyota C-HR+

Subaru avait annoncé trois nouveaux modèles ce 18 juillet 2025 et voici le premier d’entre eux. Il n’y a finalement pas tant de surprise que ça car comme prévu, le Subaru Uncharted est un Toyota C-HR+ au design légèrement différent, conservant la stratégie du constructeur après son Solterra basé sur le Toyota bZ4X (et sa sportive thermique BRZ sur la GR 86).

L’Uncharted mesure environ 4,51 mètres de long et s’inscrit dans la catégorie des modèles électriques compacts, exactement en face du Renault Scénic E-Tech et de ses 4,47 mètres. Sa face avant et sa poupe se différencient quand même de celles du Toyota C-HR+, exactement à la façon du récent Solterra restylé qui ressemble moins au bZ4X qu’avant.

A l’intérieur en revanche, on retrouve bien la planche de bord du Toyota C-HR+ conservée quasiment telle quelle. Il y a un écran tactile central de 14 pouces et un combiné d’instrumentation numérique de 7 pouces. L’ensemble est moderne et comprend peu de boutons.

Jusqu’à 343 chevaux

Subaru USA annonce que ce nouvel Uncharted dispose de batteries de 74,7 kWh, qui conviennent très probablement aux 77 kWh de celles du Toyota C-HR+ dans sa version à autonomie étendue. La puissance maximale atteint 338 chevaux (hp) américains, équivalents des 343 chevaux DIN annoncés sur le C-HR+ européen en version bimoteur à transmission intégrale. Subaru USA parle aussi d’une autonomie maximale de 290 miles d’après le cycle EPA américain, soit 466 km. Avec les mêmes batteries, le C-HR+ européen se situera aux alentours des 600 kilomètres d’après la norme WLTP plus optimiste.

Pas plus de 150 kW en puissance de charge

Côté charge, l’Uncharted se limitera comme le C-HR+ à 150 kW en puissance de charge maximale en courant continu. Il promet un 10-80% en « près de 30 minutes » ce qui n’a rien de révolutionnaire sur le marché actuel. Rendez-vous d’ici quelques heures sur Caradisiac pour en apprendre davantage sur le sujet, Manuel Cailliot étant à Bruxelles en ce moment même pour étudier le modèle.