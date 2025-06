La plus excitante des Subaru prépare son retour

La gamme de Subaru en France se limite actuellement à un seul modèle : le SUV électrique Solterra, cousin presque jumeau du Toyota bZ4X. Il se vend d’ailleurs très peu puisqu’il affiche un prix plus élevé que celui de son frère, même si Subaru a mis en place des formules de location longue durée intéressantes par le passé.

Pour ceux qui suivaient le rallye dans les années 90, évidemment, l’image de Subaru restera à jamais associée à celle des sportives compactes assez extrêmes, équipées de leur moteur à quatre cylindres de type « boxer » et d’une transmission intégrale très sophistiquée.

Bientôt le retour de la STI

D’abord appelée Impreza WRX STI puis simplement WRX STI à partir de 2004, cette compacte sportive a terminé sa carrière en 2021 (ou même en 2024 dans de petites séries ultra-limitées) et n’a jamais été remplacée depuis.

Mais attention, elle va bientôt revenir. A l’occasion d’un évènement au Japon, la marque a dévoilé une image représentant vraisemblablement une nouvelle génération de berline WRX. L’allure de cette berline laisse imaginer qu’il s’agit plus exactement d’une version STI, la plus puissante et la plus radicale de toutes.

Plus de 300 chevaux ?

Pour l’instant, Subaru ne donne aucun détail technique à propos de cette auto. Si le constructeur respecte la tradition, elle possédera un boxer turbo dont la puissance dépassera les 300 chevaux dans sa variante STI. Sa présentation officielle aura lieu dans le cadre du Japan Mobility Show en octobre prochain au Japon. Et Subaru a sans doute bien besoin d’une bonne sportive pour soigner son image !